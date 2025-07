Bộ Công an khen thưởng lực lượng phá án vụ bắt giữ người để đòi nợ

Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thừa uỷ quyền của Bộ Công an, vừa trao thưởng cho các đơn vị khám phá nhanh vụ án bắt giữ người trái pháp luật tại xã Hàm Liêm và trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân" cho các cá nhân tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, đã thay mặt Bộ trưởng ký quyết định thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự với số tiền 20 triệu đồng; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã Hàm Liêm được thưởng 15 triệu đồng, được trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương liên quan đến việc phá án.

Như tin đã đưa, vào lúc 13 giờ ngày 1-7, Công an xã Hàm Liêm tiếp nhận tin báo của bà Trương Thị Xuân Chi (53 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hàm Liêm) về việc con trai bà là Lê Nguyễn Vạn Phước (24 tuổi) bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật để đòi nợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Liêm đã kịp thời báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các lực lượng nghiệp vụ liên quan khẩn trương xác minh, truy xét.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã nhanh chóng giải cứu an toàn cho nạn nhân, bắt giữ các đối tượng liên quan, đưa về trụ sở làm việc để điều tra.

Thiếu tướng Trương Minh Đương thừa uỷ quyền của Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị phá án nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật tại xã Hàm Liêm. Ảnh: Như Ý

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Lê Hồng Phú (25 tuổi, trú tại thôn Đại Thiện 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Do mâu thuẫn về khoản nợ cá nhân, Phú đã lên kế hoạch bắt giữ anh Phước nhằm gây sức ép với gia đình nạn nhân. Để thực hiện hành vi, Phú thuê ô tô và rủ thêm ba người khác gồm: Lê Thị Đô (25 tuổi), Nguyễn Hà Phước An (18 tuổi) và Nguyễn Đình Duy (21 tuổi) đi tìm Phước.

Tối 28-6, nhóm đối tượng phục kích trước khu vực cây xăng Lê Gia (thôn 5, xã Hàm Liêm). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi thấy anh Phước ngồi một mình trong taxi, cả nhóm đã khống chế, bắt giữ rồi đưa nạn nhân về giam giữ tại nhà của Phú. Tại đây, anh Phước bị giam lỏng liên tục trong gần 3 ngày, từ tối 28-6 đến chiều 1-7.

Việc phá án nhanh, bắt giữ kịp thời các đối tượng đã cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa Công an cấp xã và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.