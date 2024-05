Bộ Công an kiến nghị xây dựng cơ chế can thiệp thị trường vàng

Ngày 15-5, tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện tháng 4-2024, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết thời gian qua, tình hình biến động giá vàng vô cùng phức tạp.

Bộ Công an đã nắm bắt tình hình, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề, đặc biệt là kiến nghị các giải pháp quan trọng liên quan đến an ninh tiền tệ, quản lý thị trường vàng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết Bộ Công an đã đề xuất nhiều giải pháp quản lý thị trường vàng

Trong đó, theo ông Lê Quốc Hùng, Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 24 năm 2012 về độc quyền vàng miếng SJC, tăng cường quy mô dự trữ vàng, quản lý khuôn vàng miếng SJC tại nhà máy in tiền quốc gia. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh có nhiều giải pháp và đang từng bước ổn định thị trường vàng.

Nêu rõ hơn một số giải pháp, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết Bộ Công an kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẩn trương xây dựng, áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng như các cơ chế can thiệp vào giá mua, giá bán, cơ chế can thiệp vào cung - cầu thị trường.

Bộ Công an cũng đề nghị kịp thời bổ sung quy định về biên độ chênh lệch tối đa giữa giá mua và giá bán. Đồng thời, ban hành quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan quản lý thị trường vàng gồm vàng miếng, sản xuất gia công vàng trang sức...

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh thêm NHNN cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường như kiểm soát tối đa, nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm...

Bên cạnh đó, các giải pháp về quản lý thuế, hóa đơn điện tử để góp ổn định thị trường vàng cũng đã được Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu triển khai, thực hiện. Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, việc này nhằm ngăn chặn tình trạng mua vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, trong báo cáo trình bày tại phiên họp, ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc UBTVQH), cho biết cử tri và nhân dân lo lắng giá vàng liên tục biến động và tăng cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế, đời sống người dân.

Do đó, Ban Dân nguyện kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số bộ ngành có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Cùng với đó, tăng cường xử lý buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng thị trường bảo đảm cho thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh.

Giá vàng trong nước thời gian qua liên tục tăng cao, đặc biệt sau các phiên đấu thầu vàng SJC do NHNN tổ chức. Việc đấu thầu được kỳ vọng tăng nguồn cung vàng để "hạ nhiệt" giá mặt hàng này trong nước.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng đó, giá vàng SJC có thời điểm lên mức 92 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử. Phía NHNN vẫn tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu sau khi giá vàng lập đỉnh, với các điều kiện tham gia đầu thấu nới lỏng hơn.