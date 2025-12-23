HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bộ Công an: Nghị quyết về phát triển công dân số không hạn chế quyền và lợi ích của công dân

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cục C06 khẳng định dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân.

Ngày 23-12, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin về dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số.

Nghị quyết phát triển công dân số bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân - Ảnh 1.

Người dân vui tươi dự sự kiện A80. Ảnh: NLĐO

Theo Cục C06, dự thảo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận số 624/TB-VPCP ngày 16-11-2025 về việc giao Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số với mục tiêu đưa người dân, doanh nghiệp trở thành trung tâm của chuyển đổi số, góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Quan điểm xuyên suốt và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng dự thảo là tuân thủ tuyệt đối Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

"Dự thảo Nghị quyết này không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân đã được Hiến pháp quy định. Ngược lại, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa và bảo vệ các quyền đó trên môi trường mạng, khắc phục tình trạng quy định tản mạn, thiếu thống nhất hiện nay tại các luật chuyên ngành" - đại diện Cục C06 nhấn mạnh.

Nghị quyết hướng tới việc đảm bảo sự hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, giúp người dân có đầy đủ công cụ và hành lang pháp lý để sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Trên cơ sở đó, dự thảo xác định "công dân số" là cá nhân có tài khoản định danh điện tử, năng lực số để làm việc, học tập và tham gia các hoạt động xã hội trên môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Còn ứng dụng VNeID được định hướng phát triển cung cấp các tiện ích nhằm phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của người dân, bao gồm: Tích hợp ví điện tử, kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội, cung cấp "chữ ký số cá nhân" và phát triển kênh giao tiếp chính thống để công dân thực hiện quyền phản biện và góp ý với chính quyền.

Để khuyến khích người dân chủ động tham gia, dự thảo Nghị quyết đề xuất cơ chế ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số gắn liền với các ưu đãi thiết thực.

Dựa trên mức độ tích cực trau dồi kỹ năng số, tham gia dịch vụ công, các giao dịch số khác, công dân sẽ được hưởng thêm các chính sách miễn giảm thuế, phí như: Miễn 100% phí, lệ phí cho các thủ tục thiết yếu và đề xuất giảm tới 10% một số loại thuế, lệ phí trước bạ.

"Việc ghi nhận mức độ tích cực của công dân, tham gia của công dân trên môi trường số chỉ được áp dụng để khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số, không sử dụng để phân biệt đối xử công dân và không áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính hay hay các biện pháp khác làm hạn chế quyền và lợi ích của công dân"- Cục C06 khẳng định.

Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Công an đề xuất quy định điều kiện trở thành công dân số phải là người được cấp tài khoản trên VNeID; có khả năng dùng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn; thực hiện các trách nhiệm của công dân số và đã được xếp hạng công dân số.

Dự thảo cũng nêu rõ về quyền lợi của công dân số, trong đó có quyền lợi về sở hữu và quản lý danh tính số; quyền lợi được tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ dịch vụ số; quyền lợi được bảo vệ và an toàn trên môi trường số; quyền lợi được tham gia dân chủ và giám sát số.

Cùng với đó, công dân số cũng có trách nhiệm tạo lập, cập nhật và xác thực dữ liệu; trách nhiệm thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trách nhiệm tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh, bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu; trách nhiệm đóng góp xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

    Thông báo