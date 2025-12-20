Bộ Công an đề xuất tính điểm, xếp hạng cho công dân số

Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân về Dự thảo nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân. Dự thảo đang lấy ý kiến đến ngày 31-12 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.



Người dân tham dự sự kiện A80. Ảnh minh hoạ

Trong dự thảo, Bộ Công an quy định điều kiện trở thành công dân số phải là người được cấp tài khoản trên VNeID; có khả năng dùng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn; thực hiện các trách nhiệm của công dân số và đã được xếp hạng công dân số.

Bộ Công an cũng đề xuất công dân số được phân làm 3 hạng. Trong đó, công dân số tích cực có 350 điểm tín nhiệm trở lên, công dân số cơ bản từ 100 - 349 điểm và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.

Điểm cộng cho công dân sẽ được tính dựa trên việc cập nhật dữ liệu, tần suất sử dụng dịch vụ số và các đóng góp cho cộng đồng số. Theo đó, công dân sử dụng càng nhiều dịch vụ online, tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo, tham gia khảo sát, phản ánh kiến nghị trên môi trường số, càng được cộng nhiều điểm. Công dân có điểm cao sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt về thuế phí, dịch vụ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội.

Dự thảo đề xuất, công dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được 100 điểm; góp ý dự thảo văn bản pháp luật cộng 10 điểm, tương tác với đại biểu Quốc hội cộng 5 điểm/lần; thực hiện thủ tục hành chính online cộng 7 điểm/lần; phản ánh kiến nghị cộng 5 điểm/lần được tiếp nhận, xử lý thành công…

Thang điểm xếp hạng công dân số. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, tạo động lực cho công dân tích cực tham gia các dịch vụ trên môi trường số. Theo đó, người dân sẽ được miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu gắn với quyền nhân thân hoặc thủ tục hành chính có tần suất cao như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, đổi giấy phép lái xe, cấp lại thẻ căn cước…

Giảm tối thiểu 50% phí, lệ phí với 56 thủ tục hành chính phức tạp, cần nhiều chi phí quản lý như: nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, điều chỉnh thông tin cư trú, cập nhật ADN vào cơ sở dữ liệu về căn cước…

Đặc biệt, dự thảo đề xuất giảm 10% cho 5 loại thuế, lệ phí trước bạ khi thực hiện dịch vụ số, thủ tục hành chính trực tuyến thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID, như: thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, thuế trước bạ đăng ký xe, thuế giá trị gia tăng khi mua hàng trực tuyến qua thương mại điện tử hoặc thanh toán không dùng tiền mặt…

Dự thảo quy định, công dân số cơ bản chỉ được miễn, giảm lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính. Công dân số tích cực sẽ được hưởng toàn bộ lợi ích, gồm cả giảm 10% thuế như trên.

Bộ Công an cũng đề xuất mở rộng VneID trở thành một "siêu ứng dụng" với các tiện ích không giới hạn, bao gồm: cung cấp ví điện tử quốc gia và dịch vụ thanh toán số; cung cấp chữ ký số cá nhân an toàn; cung cấp kho dữ liệu cá nhân; cấp địa chỉ thư điện tử chính thức cho mỗi công dân; phát triển mạng xã hội.