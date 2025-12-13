Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, dự án “Nuôi em - Nghệ An”, bên chương trình làm trực tiếp với nhà trường không thông qua Sở.

Liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch, ngày 13-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng, tại nhiều trường miền núi, đời sống của các em học sinh rất khó khăn. Ngoài chính sách hỗ trợ của nhà nước, việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các em học sinh là điều hết sức cần thiết.

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT - Ảnh 1.

Các học sinh ăn cơm theo dự án "Nuôi em - Nghệ An". Ảnh: MXH

Thời gian qua, có nhiều tổ chức, cá nhân đã có những chương trình hỗ trợ kịp thời, cần thiết, nhân văn đã giúp đỡ được rất nhiều nhà trường, học sinh vượt qua nhưng khó khăn, giúp các em duy trì việc học tập.

Theo ông Hoàn, dự án "Nuôi em - Nghệ An", bên dự án làm trực tiếp với nhà trường không thông qua Sở GD-ĐT. 

Qua sự việc này, Sở khuyến các nhà trường trong quá trình tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cần có sự xác minh, nằm bắt rõ múc đích, động cơ tránh trường hợp bị lợi dụng vào những mục đích không tốt. Trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, có báo cáo kịp thời với Sở để có sự giám sát giúp chương trình có ý nghĩa, ngăn ngừa những vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Được biết, trong nhiều năm liền, dự án thiện nguyện "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga điều phối đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cách giới thiệu này xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, trong tài liệu vận động tài trợ và trong giao tiếp với nhà hảo tâm, gây nhầm lẫn đây là chương trình do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện khiến nhiều người tin tưởng và quyên góp vào các dự án này.

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT - Ảnh 2.

Dự án "Nuôi em- Nghệ An" bị nhà hảo tâm tố không minh bạch

Khi những phản ánh về tính minh bạch tài chính và công tác vận hành của dự án xuất hiện, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối các dự án "Nuôi em" nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án "Nuôi em" và "Nuôi em - Nghệ An" đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia từ nhiều năm trước.

Dự án thiện nguyên Nuôi em - Nghệ An hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay. Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói gì về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói gì về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục có thông tin về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung

(NLĐO) - Dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, chưa chuyển tiền để lo bữa ăn cho các em học sinh nghèo khiến một số trường rơi vào "thế bí", nợ tiền nhà cung cấp.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Đề nghị HĐND có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ

(NLĐO) - Liên quan đến Dự án “Nuôi em - Nghệ An”, đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đề nghị HĐND có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo xác minh, làm rõ.

cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An chính quyền địa phương nhà hảo tâm Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ăn bán trú Nuôi Em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo