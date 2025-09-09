HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bộ Công an thông tin về vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo người già do Trần Quang Đạo (ở TP HCM) cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 23 bị can.

Ngày 9-9, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiếp tục điều tra truy xét mở rộng vụ án"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Trần Quang Đạo (SN 1992, có 1 tiền án, trú tại xã Đông Thạnh, TP HCM) cầm đầu, để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.

Bộ Công an thông tin về vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già- Ảnh 1.

Bị can Trần Quang Đạo. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TP HCM triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn bị hại trên cả nước. Nạn nhân chủ yếu là những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ,… Đường dây này do Trần Quang Đạo cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm ở TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn phạm tội. Lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hoá đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 Công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các Công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Trong quá trình điều tra, ngày 27-6, Cục Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 124 đối tượng. Trong đó có 123 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 1 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 8-9, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra Quyết định khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng với đó, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Tin liên quan

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo tới người dân thủ đoạn chiếm quyền điện thoại, sau đó chiếm đoạt tài sản trong ngân hàng, ví điện tử của tội phạm

Cựu cán bộ công an lãnh 14 năm tù vì lừa đảo chuyển đổi mục đích sử dụng đất

(NLĐO) - Cựu cán bộ công an phường khoe có nhiều mối quan hệ để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già: Khởi tố 124 bị can

(NLĐO)- Đường dây do Trần Quang Đạo cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng của hàng trăm ngàn người, trong đó chủ yếu là người già.

lừa đảo lừa người già lừa đảo qua mạng đường dây lừa đảo Trần Quang Đạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo