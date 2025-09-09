Ngày 9-9, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiếp tục điều tra truy xét mở rộng vụ án"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Trần Quang Đạo (SN 1992, có 1 tiền án, trú tại xã Đông Thạnh, TP HCM) cầm đầu, để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.



Bị can Trần Quang Đạo. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TP HCM triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn bị hại trên cả nước. Nạn nhân chủ yếu là những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ,… Đường dây này do Trần Quang Đạo cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm ở TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn phạm tội. Lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hoá đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 Công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các Công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Trong quá trình điều tra, ngày 27-6, Cục Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 124 đối tượng. Trong đó có 123 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 1 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 8-9, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra Quyết định khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng với đó, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".