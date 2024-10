Bộ Công an thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói

Từ ngày 1-7 đến ngày 7-10, trên cả nước đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ Căn cước. Trong đó, có hơn 3,17 triệu thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi; gần 4,03 triệu thẻ cho trẻ em từ đủ 6 đến 14 tuổi; hơn 2,38 triệu thẻ cho người từ đủ 14 tuổi.

Thông tin trên được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2024, vào chiều 7-10.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời báo chí

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết thêm toàn quốc đã thu nhận hơn 1.500 dữ liệu sinh trắc giọng nói và hơn 260 mẫu ADN.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Luật Căn cước năm 2023 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (ngày 27-11-2023). Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Công an đã tham mưu ban hành và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước.



Cùng với đó, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước và sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước.

Bộ Công an cũng đẩy mạnh thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, cơ quan công an đã và đang chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử...

Trong thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đồng thời, mở đợt cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của Luật Căn cước...