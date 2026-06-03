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Thời sự

Bộ Công an: Triệt phá 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm bản quyền

Minh Chiến

(NLĐO)- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã thông tin về kết quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-6, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc triển khai Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết lực lượng công an đang mở đợt cao điểm trên toàn quốc nhằm tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Công an Triệt phá 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm bản quyền - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an, thông tin về kết quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Thực hiện Công điện 38 của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành điện chỉ đạo tổ chức cao điểm trong toàn lực lượng kéo dài 3 tháng. Đến nay, sau gần 1 tháng triển khai, công tác đấu tranh đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý.

Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết đợt cao điểm tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tham mưu hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, lực lượng công an tập trung rà soát các hành vi vi phạm, nâng cao tính dự báo, đồng thời đề xuất tăng cường chế tài xử lý để nâng cao tính răn đe.

Hiện, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự theo hướng tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

Thứ hai là triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, sau gần 1 tháng triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó có 8 trang mạng chiếu phim vi phạm bản quyền, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, lực lượng công an trên cả nước đã khởi tố 56 vụ án với 98 bị can liên quan các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngoài xử lý hình sự, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Sau gần 1 tháng cao điểm, đã có khoảng 216 cá nhân bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về phòng chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Bộ Công an, công tác tuyên truyền sẽ tập trung hướng dẫn nhận diện các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời vận động người dân chủ động tố giác các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị các doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

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