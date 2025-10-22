Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia phải gửi thông báo tới UBND cấp xã.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Lắp điện mặt trời tự dùng cần thông báo tới UBND xã theo đề xuất Bộ Công Thương - Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng

Điểm đáng chú ý, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi quy định về thông báo phát triển nguồn điện.

Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo tới UBND cấp xã

Cụ thể, tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm gửi thông báo tới UBND cấp xã nơi lắp đặt nguồn điện các thông tin về: Tên tổ chức, cá nhân; quy mô công suất; địa điểm, thời điểm bắt đầu thực hiện, thời điểm hoàn thành.

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận và gửi Thông báo đến đơn vị điện lực tại địa phương để phối hợp quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật; trường hợp có bán sản lượng điện dư, UBND cấp xã có trách nhiệm gửi Thông báo đến Sở Công Thương trong 5 ngày làm việc để quản lý theo quy định.

Tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất nhỏ hơn 01 kW (tính theo công suất bộ chuyển đổi nghịch lưu (Inverter) không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này.

Bộ Công Thương cũng đề xuất tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên và không đăng ký bán sản lượng điện dư có trách nhiệm gửi Thông báo đến Sở Công Thương.

Sở Công Thương có trách nhiệm gửi Thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan tại địa phương để quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.

Trước đó, nhiều người lắp điện mặt trời mái nhà đã băn khoăn, tranh cãi xung quanh thông tin đề xuất lắp điện mặt trời không nối với lưới điện quốc gia sao phải đăng ký, thông báo với EVN.

Băn khoăn này xuất phát từ báo cáo về các vướng mắc khi thực hiện các quy định hướng dẫn Luật Điện lực được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gửi Bộ Công Thương. Theo đó, EVN đề nghị bổ sung quy định tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không thông báo hoặc đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, tùy mức độ vi phạm.

Hiện nay, quy định tại Nghị định 58 năm 2025 quy định, người dân, doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới hay không với hệ thống điện quốc gia, công suất dưới 100 kW chỉ cần thông báo (công suất, địa điểm lắp đặt, mục đích sử dụng...) tới Sở Công Thương, công ty điện lực địa phương. Sau đó, chờ xác nhận từ cơ quan quản lý và hộ gia đình có thể tự chủ nguồn điện của mình. 

Với hệ thống lớn hơn, công suất trên 100-1.000 kW, dù nối lưới hay không, hộ gia đình, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin, hồ sơ đấu nối lưới với Sở Công Thương, điện lực địa phương nhằm tránh gây quá tải lưới cục bộ.

Tin liên quan

EVN khuyến khích và hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng

EVN khuyến khích và hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng

(NLĐO)- EVN thống kê đã có hơn 9,9 triệu lượt người dân đã được tư vấn trực tiếp và gián tiếp về cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Triển khai gói ưu đãi điện mặt trời mái nhà, có dễ?

Số tiền hỗ trợ trực tiếp cho lắp đặt điện mặt trời mái nhà có thể lên đến khoảng 42.000 tỉ đồng trong giai đoạn từ năm 2026-2030

Đề xuất hỗ trợ tới 3 triệu đồng, vay ưu đãi 8,4%/năm cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

(NLĐO) - Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng, vay vốn với lãi suất 8,4%/năm.

Bộ Công Thương điện mặt trời EVN điện mặt trời mái nhà tự dùng lắp điện mái nhà phải thông báo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo