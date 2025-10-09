Đề xuất hỗ trợ tới 3 triệu đồng, vay ưu đãi 8,4%/năm cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề xuất hỗ trợ tới 3 triệu đồng, vay ưu đãi 8,4%/năm cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Lê Thúy

(NLĐO) - Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng, vay vốn với lãi suất 8,4%/năm.

Bộ Công Thương vừa có hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Bộ Công Thương trình Thủ tướng xem xét và quyết định một số vấn đề.

Hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà tự sản , tự tiêu với lãi suất 8 , 4 % cho hộ gia đình - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà từ năm 2026 đến năm 2030

Trong đó, phạm vi điều chỉnh, Bộ Công Thương kiến nghị chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ được hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật; về tên gọi và phạm vi điều chỉnh có phạm vi hẹp hơn, chỉ quy định chính sách về hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Theo Bộ Công Thương, giai đoạn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật đối với hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện thời kỳ kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định này đến hết năm 2030.

Tại giai đoạn này, Bộ đề xuất chỉ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật đối với hộ gia đình nhà ở riêng lẻ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện (hỗ trợ tài chính gồm: Hỗ trợ về tiền lắp đặt từ nguồn ngân sách Nhà nước, tiền đầu tư lắp đặt công tơ điện 2 chiều do hộ gia đình thỏa thuận với bên mua điện, hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng).

Về mức hỗ trợ tiền lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình tối thiểu là 1 triệu đồng nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng (chưa bao gồm hệ thống lưu trữ điện).

Trường hợp có lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện đồng bộ với điện mặt trời hộ gia đình thì được hỗ trợ thêm tối thiểu 1 triệu đồng nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng.

Với số lượng khoảng 28 triệu hộ dân trên cả nước, để đạt được mục tiêu 50% số hộ dân (khoảng 14 triệu hộ dân) lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ theo Quy hoạch điện VIII, số tiền hỗ trợ trực tiếp có thể lên đến khoảng 42.000 tỉ đồng trong giai đoạn từ năm 2026-2030, tính trung bình mỗi địa phương là khoảng 250 tỉ đồng/tỉnh/năm (chưa tính đến nguồn hỗ trợ lắp đặt công tơ điện hai chiều do chủ hộ thỏa thuận với bên mua điện dư, hỗ trợ vay vốn đầu tư lắp đặt từ ngân hàng chính sách xã hội).

Hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà được vay lãi suất 8,4%/năm

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cho rằng mức tiền hỗ trợ này là tối đa, còn thực tế phụ thuộc điều kiện ngân sách của địa phương và nhu cầu lắp đặt của hộ gia đình.

Về nguồn vốn vay ngân hàng, dự thảo 2 của Quyết định, Bộ Công Thương gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương, tổ soạn thảo đã đề xuất hình thức hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, góp ý dự thảo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rằng qua quá trình theo dõi xét thấy hình thức hỗ trợ lãi suất phát sinh nhiều khó khăn, bất cập, không phải là phương thức phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ khách hàng.

Theo đó, Bộ Công Thương đã tổ chức làm việc với cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, EVN và Ngân hàng Chính sách Xã hội, theo đó đã tiếp thu ý kiến, đề xuất phương thức hỗ trợ vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hộ gia đình có nhu cầu vay vốn (Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất lãi suất cho vay là 8,4%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay) trong dự thảo Quyết định.

Tin liên quan

Lắp điện mặt trời mái nhà phải thông báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói không có lý do để làm khó

Lắp điện mặt trời mái nhà phải thông báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói không có lý do để làm khó

(NLĐO) - Ngành Công Thương rất mong muốn đến năm 2030 đạt 50% số hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, vì vậy không có lý do để làm khó.

Điện mặt trời mái nhà có thể được bán điện dư nhiều hơn

(NLĐO) - Bộ Công Thương sắp tới có thể sửa đổi Nghị định 58 cho phép bán tỉ lệ điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có pin lưu trữ nhiều hơn.

Bộ Công Thương "hé lộ" thời điểm lắp điện mặt trời mái nhà hưởng nhiều ưu đãi

(NLĐO) - Trong tháng 11 tới, dự kiến sẽ có nhiều ưu đãi hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Bộ Công Thương giá điện hộ gia đình điện mặt trời điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo