Bộ Công Thương hé lộ cơ chế mới cho điện mặt trời mái nhà

Tại tọa đàm "Đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2026" do Báo Xây dựng tổ chức ngày 10-6, ông Vũ Xuân Thoàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công, chia sẻ doanh nghiệp triển khai lắp điện mặt trời mái nhà từ tháng 3-2026, công suất đến hiện tại 4 MW. Hệ thống điện mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 1 tỉ đồng tiền điện, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh từ các khách hàng toàn cầu.



Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi quy định phù hợp thực tế, tạo thuận lợi cho phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

Về kiến nghị, ông Thoàn mong muốn thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà tiếp tục được đơn giản, rút ngắn thời gian để các doanh nghiệp mạnh dạn triển khai.

Đối với phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), cho hay EVN đã chủ động phổ biến chính sách cho khách hàng, tăng cường hỗ trợ trực tuyến để người dân, doanh nghiệp dễ tra cứu và thực hiện.

"EVN chủ động làm trước trong nội bộ, đến nay, cơ bản các trụ sở của EVN đều đã được lắp. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát các địa điểm phù hợp tại trụ sở/cơ sở sản xuất của EVN để triển khai điện mặt trời mái nhà" – ông nói.

Về phía Bộ Công Thương, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết: Để khuyến khích điện mặt trời mái nhà, năm 2025, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 58 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, trong đó có một số cơ chế khuyến khích để động viên phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà, đặc biệt là cơ chế có thể bán phần điện dư vào lưới điện. Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc tồn tại trong thực thi.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 58 để phù hợp với thực tiễn, có thể áp dụng thuận lợi trong quá trình phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Ngoài ra, Luật Điện lực cũng quy định đối với các địa phương, HĐND cấp tỉnh cũng xây dựng những chính sách để khuyến khích điện mặt trời mái nhà tại địa phương mình.

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư về thị trường điện, trong đó, có hướng dẫn thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Trước đây, đối với DPPA chỉ áp dụng cho những khách hàng sử dụng điện lớn với công suất 200 nghìn KWh/tháng trở lên thì bây giờ đã giảm còn 20 nghìn KWh/tháng.

"Như vậy, đối với một số hệ thống điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp, nhà xưởng nếu đáp ứng được điều kiện này thì có thể tham gia mua bán điện trực tiếp DPPA. Đây sẽ là cơ chế có rất nhiều đơn vị trong khu công nghiệp triển khai" – ông Hùng cho biết.