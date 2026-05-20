Kinh tế

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Điện lực miền Nam cam kết phản hồi trong 72 giờ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Lãnh đạo Điện lực miền Nam cho hay sẽ phản hồi các ý kiến liên quan đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong thời gian từ 1 đến 3 ngày.

Tại tọa đàm "Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả" do Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức ngày 20-5, ông Bùi Trung Kiên, phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết nhu cầu tiêu thụ điện tại TPHCM tăng mạnh trong thời gian gần đây do nắng nóng kéo dài. Các thiết bị làm mát hoạt động với cường độ cao khiến sản lượng điện liên tục lập mức kỷ lục mới.

Theo EVNHCMC, sản lượng điện tiêu thụ cao nhất từ đầu năm 2026 đến ngày 14-5 đạt khoảng 197,68 triệu kWh/ngày, tăng 10,6% so với mức đỉnh ghi nhận trong năm 2025.

Trước áp lực phụ tải ngày càng lớn, ngành điện đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Cú hích điện mặt trời mái nhà 2026: Điện lực miền Nam cam kết hỗ trợ nhanh chóng - Ảnh 1.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết đang đẩy mạnh vận động khách hàng sử dụng điện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu

Một trong những giải pháp được đẩy mạnh là vận động khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. EVNHCMC cũng mở rộng chương trình dịch chuyển phụ tải với nhóm khách hàng sản xuất có sản lượng tiêu thụ dưới 1 triệu kWh/năm, ưu tiên những đơn vị có tiềm năng tiết giảm điện vào giờ cao điểm.

Ông Kiên cho biết việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp giảm chi phí điện mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Nếu kết hợp thêm hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), hiệu quả khai thác sẽ được nâng cao hơn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Theo số liệu từ Sở Công Thương TPHCM, đến nay, TPHCM đã có hơn 22.350 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MWp. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn, nhất là tại khu vực dân cư, thương mại và các khu công nghiệp.

Cú hích điện mặt trời mái nhà 2026: Điện lực miền Nam cam kết hỗ trợ nhanh chóng - Ảnh 2.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC), chia sẻ các thông tin liên quan điện mặt trời mái nhà

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cho biết đơn vị đang phối hợp với các sở công thương để hỗ trợ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà. 

Ngành điện sẽ cam kết trả lời đầy đủ các ý kiến liên quan đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong khung thời gian quy định và EVNSPC đang quy định trong thời gian từ 1 đến 3 ngày trả lời ngay cho Sở Công Thương để Sở làm cơ sở trả lời cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại khu vực phía Nam đạt khoảng 487 MW, tương đương hơn 1%, đóng góp khá lớn trong mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026. 

EVNSPC đánh giá tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà còn rất lớn, đặc biệt khi kết hợp với hệ thống lưu trữ (BESS) sẽ góp phần bảo đảm cung ứng điện trong giờ cao điểm. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm điện còn cao. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ dù có nhu cầu tối ưu hóa năng lượng nhưng vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn để thay thế dây chuyền cũ, chuyển đổi sang thiết bị có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc triển khai hệ thống quản lý năng lượng (EMS). 

"Cần sớm ban hành các cơ chế khuyến khích phù hợp để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà, qua đó góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, mỗi năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ"- ông Bùi Quốc Hoan nói.

Giá tấm pin năng lượng, pin lưu trữ đồng loạt tăng giữa "cơn sốt" lắp điện mặt trời mái nhà

