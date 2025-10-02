HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bộ Công Thương "hé lộ" thời điểm lắp điện mặt trời mái nhà hưởng nhiều ưu đãi

Thùy Linh

(NLĐO) - Trong tháng 11 tới, dự kiến sẽ có nhiều ưu đãi hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025 vừa diễn ra, ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương thông tin nhiều vấn đề liên quan tới lắp điện mặt trời mái nhà.

Lắp điện mặt trời mái nhà sắp hưởng nhiều ưu đãi - Ảnh 1.

Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà sẽ hưởng nhiều ưu đãi trong thời gian tới

Theo ông, hiện nay Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có lắp đặt pin lưu trữ.

Trong dự thảo Quyết định trình Thủ tướng, Bộ Công Thương sẽ đề xuất hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách trong 3 năm với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ lắp đặt từ 2-3 triệu đồng nếu kết hợp pin lưu trữ.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, mục tiêu năm 2030, 50% số hộ gia đình của Việt Nam sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, từ đó giúp bà con tự cung cấp năng lượng, phần điện dư có thể bán lại EVN. 

Trong tháng 11 tới, Thủ tướng dự kiến ban hành quyết định hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu lắp đặt pin lưu trữ. 

Các nông hộ có trang trại kết hợp chăn nuôi, sản xuất thực phẩm đi kèm lắp đặt điện trên mái... sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Lắp điện mặt trời mái nhà hưởng ưu đãi nhưng phải thông báo/đăng ký

Về thắc mắc tại sao điện mặt trời mái nhà cần phải thông báo/đăng ký (khác với các thiết bị gia dụng khác như điều hòa, tủ lạnh), Cục trưởng Cục Điện lực lý giải câu trả lời là: Điện mặt trời mái nhà sản xuất ra điện và đấu nối trực tiếp vào hệ thống lưới điện quốc gia. Nếu không đấu nối, chất lượng điện không thể được thẩm định.

Khi đấu nối, để đảm bảo chất lượng điện và sự ổn định của lưới điện chung, vốn là một hệ thống lớn bao phủ toàn quốc, việc kiểm soát và quản lý sản lượng, chất lượng điện từ các nguồn phân tán là cần thiết.

Do sự phát triển quá nhanh, Chính phủ cần có cơ chế quản lý để đảm bảo an toàn hệ thống. Vì vậy, đối với các dự án lớn phải đăng ký, dự án nhỏ phải thông báo để ngành điện quản lý nhu cầu và thế mạnh của hệ thống.

Bộ Công Thương ưu đãi điện mặt trời lắp điện mặt trời mái nhà pin lưu trữ điện mặt trời
