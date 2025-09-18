Thủ tục cần biết khi lắp điện mặt trời mái nhà, tránh bị phạt khi không đăng ký

Ba tháng gần đây, hóa đơn điện của chị Hồng Hạnh (phường Hiệp Bình, TP HCM) tăng lên khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn gần 1 triệu so với trước đó do các con ở nhà nhiều, thời gian sử dụng thiết bị điện tăng đột biến. Do đó, chị tìm hiểu phương án lắp điện mặt trời mái nhà để tự chủ một phần nguồn điện.

Theo tính toán sơ bộ, hệ thống gồm tấm pin, bộ lưu trữ và thiết bị kèm theo có thể vượt 100 triệu đồng với diện tích mái 35–40 m². Tuy nhiên, điều khiến chị băn khoăn không kém chi phí là thủ tục: “Tôi chỉ muốn lắp để dùng cho gia đình, không bán điện dư nhưng chưa rõ có cần làm hồ sơ gì hay không” - chị nói.

Thực tế, băn khoăn của chị cũng là nỗi lo chung của nhiều hộ dân có ý định lắp điện mặt trời. Nhiều người lo ngại quy định về thủ tục, hồ sơ, đặc biệt sau khi xuất hiện thông tin có thể bị xử phạt nếu không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan chức năng.

Theo Nghị định 58/2025 quy định chi tiết một số điều của luật điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, người dân hoặc doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, dù có nối lưới hay không, công suất dưới 100 kW chỉ cần gửi thông báo (công suất, địa điểm, mục đích sử dụng…) tới Sở Công Thương và công ty điện lực địa phương.

Người dân hoặc doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, dù có nối lưới hay không, công suất dưới 100 kW chỉ cần gửi thông báo tới Sở Công Thương và công ty điện lực địa phương

Với hệ thống lớn hơn, công suất trên 100-1.000 kW, dù nối lưới hay không, hộ gia đình, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin, hồ sơ đấu nối lưới với Sở Công Thương, điện lực địa phương.

Nếu muốn bán điện dư, các hộ cần chuẩn bị thêm thông tin về công suất sử dụng, điểm đấu nối dự kiến, cấp điện áp và phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện... và các thủ tục khác liên quan.

Sau đó, chờ xác nhận từ cơ quan quản lý và hộ gia đình có thể tự chủ nguồn điện của mình. Nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Thông báo việc lắp điện mặt trời là cần thiết Liên hệ Việt Nam Solar, chuyên lắp đặt năng lượng mặt trời tại TP HCM, đơn vị này cho biết quy trình thông báo hoặc đăng ký đều là bắt buộc và doanh nghiệp lắp đặt sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ gửi đến Sở Công Thương, công ty điện lực và các đơn vị liên quan. “Việc thông báo là cần thiết để tránh rủi ro pháp lý. Nếu có sự cố xảy ra mà không đăng ký từ đầu, hộ gia đình sẽ phải tự chịu trách nhiệm” - đại diện công ty nhấn mạnh.



