Thủ tục cần biết khi lắp điện mặt trời mái nhà, tránh bị phạt khi không đăng ký

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thủ tục cần biết khi lắp điện mặt trời mái nhà, tránh bị phạt khi không đăng ký

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nhiều hộ dân có ý định lắp điện mặt trời nhưng đang e dè trước các thủ tục, đặc biệt sau khi xuất hiện thông tin có thể bị xử phạt nếu không thông báo

Ba tháng gần đây, hóa đơn điện của chị Hồng Hạnh (phường Hiệp Bình, TP HCM) tăng lên khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn gần 1 triệu so với trước đó do các con ở nhà nhiều, thời gian sử dụng thiết bị điện tăng đột biến. Do đó, chị tìm hiểu phương án lắp điện mặt trời mái nhà để tự chủ một phần nguồn điện. 

Theo tính toán sơ bộ, hệ thống gồm tấm pin, bộ lưu trữ và thiết bị kèm theo có thể vượt 100 triệu đồng với diện tích mái 35–40 m². Tuy nhiên, điều khiến chị băn khoăn không kém chi phí là thủ tục: “Tôi chỉ muốn lắp để dùng cho gia đình, không bán điện dư nhưng chưa rõ có cần làm hồ sơ gì hay không” - chị nói.

Thực tế, băn khoăn của chị cũng là nỗi lo chung của nhiều hộ dân có ý định lắp điện mặt trời. Nhiều người lo ngại quy định về thủ tục, hồ sơ, đặc biệt sau khi xuất hiện thông tin có thể bị xử phạt nếu không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan chức năng.

Theo Nghị định 58/2025 quy định chi tiết một số điều của luật điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, người dân hoặc doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, dù có nối lưới hay không, công suất dưới 100 kW chỉ cần gửi thông báo (công suất, địa điểm, mục đích sử dụng…) tới Sở Công Thương và công ty điện lực địa phương.

- Ảnh 1.

Người dân hoặc doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, dù có nối lưới hay không, công suất dưới 100 kW chỉ cần gửi thông báo tới Sở Công Thương và công ty điện lực địa phương

Với hệ thống lớn hơn, công suất trên 100-1.000 kW, dù nối lưới hay không, hộ gia đình, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin, hồ sơ đấu nối lưới với Sở Công Thương, điện lực địa phương. 

Nếu muốn bán điện dư, các hộ cần chuẩn bị thêm thông tin về công suất sử dụng, điểm đấu nối dự kiến, cấp điện áp và phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện... và các thủ tục khác liên quan.

Sau đó, chờ xác nhận từ cơ quan quản lý và hộ gia đình có thể tự chủ nguồn điện của mình. Nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Thông báo việc lắp điện mặt trời là cần thiết

Liên hệ Việt Nam Solar, chuyên lắp đặt năng lượng mặt trời tại TP HCM, đơn vị này cho biết quy trình thông báo hoặc đăng ký đều là bắt buộc và doanh nghiệp lắp đặt sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ gửi đến Sở Công Thương, công ty điện lực và các đơn vị liên quan.

“Việc thông báo là cần thiết để tránh rủi ro pháp lý. Nếu có sự cố xảy ra mà không đăng ký từ đầu, hộ gia đình sẽ phải tự chịu trách nhiệm” - đại diện công ty nhấn mạnh.


Tin liên quan

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì?

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì?

(NLĐO) - Theo EVN, nếu người dân lắp điện mặt trời mà không thông báo sẽ khiến doanh nghiệp khó khăn trong xây dựng kế hoạch cung cấp điện.

EVN đề xuất xử phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không đăng ký

(NLĐO) - EVN kiến nghị bổ sung quy định xử phạt hành chính các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không đăng ký.

Băn khoăn mức hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà

Mức hỗ trợ 2 - 3 triệu đồng liệu có đủ sức hấp dẫn để người dân mạnh dạn đầu tư điện mặt trời mái nhà?

điện lực EVN Năng lượng tái tạo điện năng lượng mặt trời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo