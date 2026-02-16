Bộ Công Thương lên tiếng về kiến nghị khẩn giá điện của Viettel, VNPT, FPT, VNG, CMC

Mới đây, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thư kiến nghị của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông về việc áp giá bán lẻ điện cho sản xuất đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu.



Bộ Công Thương đã đề nghị EVN nghiên cứu ý kiến về việc áp dụng giá điện sản xuất cho trung tâm dữ liệu

Trong giai đoạn trước đây, loại hình các trung tâm dữ liệu quy mô lớn chưa phát triển, do đó, Thông tư 16 năm 2014 của Bộ Công Thương chưa quy định đối tượng sử dụng điện riêng cho các trung tâm dữ liệu, các trung tâm dữ liệu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất.

Việc áp dụng này phù hợp với điều kiện thực tiễn tại thời điểm đó, khi hoạt động trung tâm dữ liệu chưa được nhận diện đầy đủ như một loại hình hoạt động dịch vụ chuyên biệt trong nền kinh tế số.

Các quy định tại Thông tư số 16 năm 2014 về áp dụng giá bán lẻ điện cho các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục được kế thừa tại Thông tư số 60 năm 2025.

Như vậy, trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông, truyền hình phục vụ cho chính hoạt động của công ty đó thì áp giá điện sản xuất; trường hợp trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác thì sẽ áp giá theo mục đích sử dụng là kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương trao đổi về kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến quy định giá điện đối với trung tâm dữ liệu.

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động của trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông tương tự như các hoạt động viễn thông khác, hiện đang được áp dụng giá điện cho mục đích sản xuất, nên việc các doanh nghiệp đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sản xuất đối với trung tâm dữ liệu có cơ sở thực tiễn và pháp lý.

Ngày 13-2-2026, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ quy định tại Thông tư số 60 năm 2025 và nghiên cứu ý kiến của Bộ Khoa học - Công nghệ để chỉ đạo các tổng công ty điện lực thực hiện việc áp dụng giá bán lẻ điện cho trung tâm dữ liệu đúng quy định.

Trước đó, các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Viettel CHT (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel); Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); Công ty CP Viễn thông FPT (Tập đoàn FPT); Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC (Tập đoàn Công nghệ CMC); Công ty CP VNG Data Center (Tập đoàn VNG) vừa có kiến nghị khẩn tới Bộ Công Thương đề nghị áp giá điện sản xuất đối với hoạt động trung tâm dữ liệu.

Cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu đề nghị Bộ Công Thương xem xét giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu là giá điện sản xuất như cách đã áp dụng thống nhất trong thời gian qua để các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, mở rộng và tham gia thị trường trung tâm dữ liệu.