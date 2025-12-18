Người dân có thể được chọn nơi mua điện từ 2027, tự thỏa thuận giá điện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người dân có thể được chọn nơi mua điện từ 2027, tự thỏa thuận giá điện

Lê Thúy

(NLĐO) - Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cấp độ 3 dự kiến vận hành từ năm 2027, theo đó khách hàng sử dụng điện có thể được lựa chọn nơi mua điện.

Bộ Công Thương đang Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện và các điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Người dân có quyền lựa chọn điện từ 2027 với thị trường điện cạnh tranh - Ảnh 1.

Khách hàng sử dụng điện đáp ứng các điều kiện theo quy định được lựa chọn mua điện từ một trong các đơn vị bán lẻ điện. Ảnh minh họa

Thị trường điện cạnh tranh được hình thành và phát triển 3 cấp độ: Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1) đã vận hành chính thức từ năm 2012 và chuyển sang thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm 2019.

Thị trường bán buôn diện cạnh tranh (cấp độ 2) đã vận hành chính thức từ năm 2019 và tiếp tục được hoàn thiện để mở rộng thực hiện các giao dịch mua bán điện giữa đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện lớn.

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cấp độ 3 dự kiến vận hành từ năm 2027, song song với hoạt động cạnh tranh bán buôn điện để thiết lập môi trường cạnh tranh trong các giao dịch bán lẻ điện và các đơn vị bán lẻ điện.

Với thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đề xuất hoạt động theo các nguyên tắc cụ thể.

Theo đó, đơn vị bán lẻ điện, bao gồm các đơn vị bán lẻ điện được thành lập dựa trên việc tổ chức lại bộ phận kinh doanh bán điện trong các tổng công ty điện lực, công ty điện lực và đơn vị bán lẻ điện được thành lập mới - được mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện giao ngay để bán điện cho khách hàng sử dụng điện.

Khách hàng sử dụng điện đáp ứng các điều kiện theo quy định được lựa chọn mua điện từ một trong các đơn vị bán lẻ điện. Giá mua bán điện được xác định trên thỏa thuận, thống nhất giữa khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán lẻ điện phù hợp với hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Trường hợp khách hàng sử dụng điện chưa đáp ứng các điều kiện hoặc không lựa chọn tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thì tiếp tục mua điện từ đơn vị bán lẻ điện hiện hữu. Giá bán lẻ điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đơn vị phân phối điện thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phân phối điện cho đơn vị bán lẻ điện và khách hàng mua buôn điện bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử và tiếp cận mở trong phạm vi lưới điện thuộc quyền sở hữu, quản lý vận hành.

Điều kiện tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh của khách hàng sử dụng điện do Bộ Công Thương quy định phù hợp với các giai đoạn phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Tin liên quan

EVN chính thức thử nghiệm giá điện mới trên giấy, chi tiết biểu giá?

EVN chính thức thử nghiệm giá điện mới trên giấy, chi tiết biểu giá?

(NLĐO) - EVN thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thành phần trên giấy từ tháng 10-2025 với nhóm khách hàng sản xuất tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên.

V-Green của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất không áp giá điện khung giờ cao điểm với trạm sạc

(NLĐO) - V-Green đề xuất không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

Giá điện 2 thành phần có rẻ?

Áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ giúp tính đúng, tính đủ, xóa bỏ bù chéo nhưng không chắc rẻ hơn

Bộ Công Thương thị trường bán lẻ giá bán lẻ bán lẻ điện EVN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo