Bộ Công Thương thông báo loạt thuế xăng dầu về 0 từ 0 giờ ngày 16-4

Công văn 1088 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), được gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, cho biết ngày 12-4 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19 năm 2026 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.



Từ 0 giờ ngày 16-4, nhiều loại thuế với xăng, dầu sẽ được giảm về 0%

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết 19 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6 năm nay.

Vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo tới các thương nhân để các thương nhân chủ động áp dụng, tính toán, quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết 19 năm 2026, có hiệu lực thi hành và thực hiện theo văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công Thương từ 0 giờ ngày 16-4-2026.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT chiếm khoảng 7,4%; thuế bảo vệ môi trường 2,7-6%, và tiêu thụ đặc biệt 6,7%.

Do đó, việc giảm tất cả loại thuế này về 0 đến hết tháng 6 là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát lạm phát trong năm nay.

Hiện, thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với các loại thuế với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0, theo Quyết định 482 của Thủ tướng áp dụng đến hết 15-4. Quyết định này đưa ra theo Luật Tổ chức Chính phủ, áp dụng trong trường hợp cấp bách. Trong khi đó, dầu hỏa, mazut vẫn chịu thuế bảo vệ môi trường lần lượt 600 đồng và 1.000 đồng/lít, kg; còn thuế VAT là 10%.

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần nhất, 15 giờ 30 ngày 9-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm mạnh giá xăng dầu trong nước. Xăng E5RON92 giảm 2.393 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 9.872 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.658 đồng/kg.