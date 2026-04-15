Giá xăng dầu điều chỉnh nhưng nhiều dịch vụ lại không giảm tương ứng

Ngày 15-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo nhằm triển khai giải pháp thúc đẩy tiêu thụ lúa giữa lúc giá xăng dầu đang biến động.

Theo ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, vụ lúa đông xuân 2025–2026 (vụ sản xuất chính trong năm) đang bước vào cao điểm thu hoạch. Tổng diện tích đã và đang thu hoạch tại Cần Thơ khoảng 94.450 ha, sản lượng ước đạt 650.000 tấn.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp



Tuy nhiên, thị trường đang gặp nhiều khó khăn. Giá lúa có xu hướng giảm, dao động từ 4.900 đến 7.750 đồng/kg, khiến lợi nhuận của nông dân không cao, ảnh hưởng tâm lý sản xuất. Ngoài ra, nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp còn hạn chế, tiến độ thu mua chậm so với tiến độ thu hoạch.

Sở Công Thương TP Cần Thơ đã kết nối với các doanh nghiệp, ngân hàng để rà soát nắm tình hình, có chính sách ưu đãi đối với những doanh nghiệp thu mua lúa gạo.

"Thời gian qua, một số doanh nghiệp do điều kiện kinh phí gặp khó khăn, muốn thu mua hết lúa gạo trong dân thì đòi hỏi phải có nguồn vốn để đảm bảo cho trữ lượng, xay xát, xuất khẩu nên kéo dài thời gian. Nếu được vay dài hạn thì doanh nghiệp đỡ hơn" – ông Sơn nhận định.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất đang tăng cao. Theo phản ánh từ doanh nghiệp và các hộ nông dân, chi phí liên quan xăng dầu tăng khoảng 10%–20%. Dù giá xăng dầu đã qua 6 lần điều chỉnh theo biến động năng lượng toàn cầu (có tăng, có giảm), nhưng các dịch vụ liên quan lại không giảm tương ứng. Khi giá xăng tăng thì họ tăng giá, nhưng khi giá giảm thì không điều chỉnh giảm.

Ngoài ra, chi phí vật tư nông nghiệp cũng tăng 15%–30%. Trong khi giá lúa có xu hướng giảm thì các chi phí đầu vào lại tăng, gây thêm áp lực cho người sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam yêu cầu ngành nông nghiệp tăng cường tổ chức liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu lớn gắn với nhà máy chế biến và xuất khẩu, đảm bảo thu mua với mức giá không để nông dân bị lỗ.

Ông Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng cho vay đối với lĩnh vực xuất khẩu gạo. TP Cần Thơ cũng khuyến khích doanh nghiệp tái cơ cấu năng lực tài chính, công nghệ, tăng cường liên kết với hợp tác xã và nông dân, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với phương án tín dụng cụ thể để phát triển bền vững.