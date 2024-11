Bộ đội Biên phòng TP HCM có tân Bí thư Đảng ủy

Ngày 8-11, Thành ủy TP HCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Theo đó, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định và hoa chúc mừng cho Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM, có vai trò, nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là góp phần bảo đảm an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh cho thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh TP HCM có đặc thù riêng, không giống như các tỉnh biên giới. Tuy nhiên, ở bất cứ đâu, nếu an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không được giữ vững thì sẽ không ổn định và không phát triển kinh tế. "Muốn vững mạnh thì các lực lượng phải vững mạnh. Mà các lực lượng muốn vững mạnh thì điều đầu tiên và trước hết là công tác xây dựng Đảng phải được quan tâm" - ông Nguyễn Hồ Hải nói. Đồng thời, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ mong muốn Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng cùng tập thể Bộ đội Biên phòng TP HCM phát huy tinh thần đoàn kết để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đánh giá Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng được đào tạo bài bản từ khi còn là chiến sĩ. "Về đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn thì Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng đang ở giai đoạn chín muồi. Do đó, lãnh đạo Thành ủy TP HCM rất an tâm, tin tưởng ở Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng" - ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng chia sẻ vị trí Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, to lớn.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM

Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM khẳng định sẽ luôn nỗ lực, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trước đó, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, nguyên Chính ủy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM.