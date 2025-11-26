Bộ đội Biên phòng TPHCM phát hiện hơn 300 vụ vi phạm, triệt phá nhiều đường dây ma túy

Ngày 26-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025. Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Thành ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2025, Đảng ủy và Ban Chỉ huy BĐBP TP đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển và cửa khẩu cảng.

BĐBP TP thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục, nắm chắc tình hình địa bàn và đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong năm, lực lượng phát hiện, đấu tranh 325 vụ với 540 đối tượng và 2 tổ chức; thu giữ 12 bánh heroin, hơn 219 kg ma túy các loại, 137 kg pháo nổ cùng nhiều tang vật; khởi tố 33 vụ và 34 đối tượng.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025

Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng hỗ trợ Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới biển TP và các tỉnh. BĐBP TP cũng duy trì 175 "Tổ tàu thuyền tự quản", 1.588 "Tổ tự quản an ninh trật tự" và 5 "Bến đò tự quản an toàn"; phân công 201 đảng viên phụ trách 693 hộ dân...