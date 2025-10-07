HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng khen Bộ đội Biên phòng và Công an phá đường dây vận chuyển, mua bán hơn 777 kg ma túy

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng đã có thư khen Bộ đội Biên phòng và Công an triệt phá đường dây ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 777,7 kg ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng khen Bộ đội Biên phòng và Công an triệt phá đường dây ma túy lớn - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị trong vụ án bắt giữ 2 đối tượng người Lào và thu giữ 500kg ma túy các loại ngay tại khu vực biên giới.

Trước đó vào ngày 21-9, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, TP HCM, Hà Tĩnh và Công an tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án A825p triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt và tạm giữ 20 đối tượng, thu giữ 777,7 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của các đồng chí. Chiến công của các lực lượng đã thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Quân đội và Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Công an vừa qua.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam, góp phần bảo vệ sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân.

CLIP: Bộ đội Biên phòng và công an bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 500 kg ma tuý tại Quảng Trị. 

Tin liên quan

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai đối tượng cùng nửa tấn ma tuý đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi đang thẩm lậu qua biên giới.

TP HCM: Phát hiện một nam sinh ở Thủ Đức dương tính với ma tuý

(NLĐO) - Khi thực hiện chuyên đề xử lý học sinh vi phạm giao thông, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện 1 nam học sinh dương tính với ma tuý.

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

(NLĐO)-Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 52 viên đạn liên quan đến đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Đồng Nai.

Bộ đội biên phòng Bộ Công an Bộ Quốc phòng vận chuyển ma tuý khu vực biên giới triệt phá đường dây ma túy
