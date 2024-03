Bộ đội Cụ Hồ lan toả vẻ đẹp ngày Quốc tế Phụ nữ tại châu Phi

Các nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" Đội Công binh Việt Nam trao tặng sữa non cho sản phụ tại bệnh viện Abyei

Ngày 7-3, Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Phái bộ UNISFA, Abyei đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa nữ quân nhân Việt Nam và đại diện Phụ nữ các cơ quan, đơn vị đang làm việc tại Phái bộ UNISFA cũng như đại diện Phụ nữ địa phương nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.



Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Chỉ huy trưởng Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh, đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể chị em phụ nữ đang sinh sống, làm việc tại Abyei.

Tại đây, những nữ quân nhân của Việt Nam đã trao đổi với đại diện Phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Phái bộ UNISFA các phương án để hỗ trợ về y tế và giáo dục cho phụ nữ địa phương.

Bà Aluel Achuel Kiir, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, đại diện cho Phụ nữ địa phương, đã gửi lời cảm ơn đến những quân nhân Việt Nam đã hỗ trợ cho người dân bản địa đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thông qua các hoạt động như khám chữa bệnh miễn phí, hướng dẫn trồng trọt, cung cấp nước sạch, sửa chữa, xây mới các phòng học, chiếu phim hoạt hình cho trẻ em, tặng thực phẩm và các loại văn phòng phẩm… Các hành động trên đã góp phần không nhỏ nâng cao đời sống của người dân nơi đây. Thời gian tới bà hy vọng các nữ quân nhân Việt Nam và nữ các quân nhân đang công tác tại Phái bộ sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân địa phương.

Kết thúc buổi gặp mặt, Chi hội Phụ nữ Đội Công binh Việt Nam đã tặng áo phông in quốc kỳ Việt Nam, bình giữ nhiệt và các phần quà khác cho toàn thể đại diện phụ nữ của Phái bộ, địa phương.

Trưa cùng ngày, Chi hội Phụ nữ Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức thăm, tặng quà (sữa non) cho các sản phụ tại Bệnh viện Abyei. Hầu hết trẻ em tại Abyei đều gặp tình trạng thiếu dinh dưỡng do hệ thống y tế kém phát triển, môi trường khắc nghiệt và điều kiện sinh sống vô cùng khó khăn. Do đó, việc tặng sữa non cho các sản phụ phần nào sẽ giúp các trẻ sơ sinh được tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, kháng viêm và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Lãnh đạo Bệnh viện Abyei rất vui mừng khi Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã hỗ trợ sửa chữa đường vào bệnh viện, tặng thuốc kháng sinh và đặc biệt là tặng sữa non cho các sản phụ, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến phụ nữ Việt Nam nói chung và các nữ quân nhân của Việt Nam đang công tác tại Abyei nói riêng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Chiều ngày 8-3, Đội Công binh Việt Nam tổ chức gặp mặt, tặng quà chúc mừng các nữ quân nhân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA.

Các phụ nữ địa phương ngồi chờ khám và tư vấn. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

Trong khi đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) đã thực hiện chương trình khám bệnh thiện nguyện dành cho phụ nữ và trẻ em gái là người dân địa phương ở thị trấn Bentiu, bang Unity, Nam Sudan.

Chương trình có sự phối hợp của các sĩ quan cá nhân một số nước làm việc tại phái bộ, Bệnh viện cấp 1 thuộc Tiểu đoàn bảo vệ Mông Cổ và các y, bác sĩ địa phương. Chương trình đã triển khai gói thăm khám bao gồm khám sức khỏe tổng quát kèm khám phụ khoa cho khoảng 50 phụ nữ địa phương. Các y, bác sĩ đã siêu âm tổng quát, siêu âm sản khoa, tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn cách phát hiện sớm những bất thường và bệnh lý phụ khoa thường gặp, đặc biệt là hướng dẫn cách chăm sóc và vệ sinh phụ khoa đúng cách cho chị em. Sau buổi thăm khám, các chị em được phát 50 phần quà, gồm có áo, dép, mũ, dung dịch vệ sinh phụ nữ...

Trong quá trình tầm soát, các y, bác sĩ đã phát hiện nhiều bệnh lý mà chính người bệnh không biết, giúp người bệnh có nhiều thông tin về bệnh lý của mình, hướng và cách xử trí tiếp theo. Theo bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Giang (phụ trách chính về thăm khám sản khoa và tư vấn), buổi tầm soát đã phát hiện 2 ca sỏi túi mật, sỏi niệu quản. Đặc biệt, phát hiện 1 ca thai sớm (bản thân thai phụ không biết mình mang thai) và 1 ca theo dõi thai ngưng tiến triển, cả 2 trường hợp này được hẹn tái khám, hướng dẫn chi tiết và đề xuất hướng xử trí tiếp theo cho người bệnh. Người bệnh và thân nhân đi cùng rất cảm động vì sự tận tụy của các bác sĩ Việt Nam giúp họ bảo đảm sức khỏe. Các tổ chức địa phương đánh giá cao về tinh thần và thái độ của các y, bác sĩ Việt Nam, đặc biệt là ý nghĩa của chương trình thiện nguyện mà Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 chủ trì tổ chức.

Để bảo đảm chương trình thiện nguyện diễn ra hiệu quả và mang tới niềm vui cho người dân địa phương, Thiếu tá Trần Thuận Trang, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 cùng Tổ trưởng Tổ Phụ nữ, Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Hằng, đã lên kế hoạch chu đáo từ trước. Những gói quà được gói cẩn thận, đẹp mắt. Các thành viên tổ phụ nữ còn pha 50 lít trà sữa để mang tới chương trình thiện nguyện, mời các bệnh nhân tới khám và đồng nghiệp quốc tế cùng thưởng thức, mang lại bầu không khí thân thiện, tạo ấn tượng tốt đẹp với người dân địa phương và bạn bè quốc tế. Nhiều người còn mong muốn bệnh viện sẽ sớm quay lại và tổ chức thêm các hoạt động ý nghĩa như thế này trong thời gian tới. Tại buổi thiện nguyện, các nữ bác sĩ Việt Nam đã dành tặng các nữ đồng nghiệp quốc tế tham gia lời chúc tốt đẹp nhân ngày 8-3.

Bentiu là vùng đất nghèo khó và bất ổn do sự tranh giành ảnh hưởng từ các nhóm quân sự. Người dân tại đây sống gần như nhờ vào trợ cấp của LHQ. Trong đó, các đối tượng trẻ em gái, người già và phụ nữ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cần được quan tâm và bảo vệ nhất. LHQ đánh giá cao và khuyến khích các hoạt động thiện nguyện đóng góp và hỗ trợ cho cộng đồng, quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, bệnh viện đã chủ động đề xuất với các đơn vị bạn và cơ quan tại phân khu Bentiu, xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đầu mối tổ chức thành công chương trình thiện nguyện. Chỉ huy Phân khu Bentiu ủng hộ và đánh giá cao hoạt động này vì thiết thực góp phần hưởng ứng Tuần lễ hành động vì Phụ nữ và Trẻ em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.