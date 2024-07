Bộ đôi mới của showbiz Việt: JSOL- HIEUTHUHAI

JSOL và HIEUTHUHAI là một cặp ăn ý

Mới đây, màn trình diễn Love Sand của đội HIEUTHUHAI, JSOL, Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương đã dành vị trí Top 1 điểm số sau Live Stage 2 của chương trình "Anh trai say hi" và lọt Top Trending YouTube với thứ hạng ấn tượng.

Liên tiếp 2 vòng thi đấu đều làm việc chung ăn ý - HIEUTHUHAI sản xuất âm nhạc, còn JSOL đảm nhận lên concept dàn dựng sân khấu, bộ đôi "anh trai" này được người hâm mộ ủng hộ và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu trên các trang mạng xã hội.



Trên sân khấu chính của tập 4, HIEUTHUHAI đã gửi lời cảm ơn đến JSOL và tiết lộ ý tưởng sử dụng đạo cụ thắt lưng và múa cột vô cùng táo bạo là của JSOL.

JSOL cũng bày tỏ: "JSOL hoàn toàn tin tưởng vào âm nhạc của Hiếu và rất muốn được thể hiện dòng nhạc R&B - thế mạnh của mình trong chương trình. Ngay khi nghe phần nhạc mà Hiếu làm, JSOL đã nghĩ màn trình diễn phải có sự gợi cảm".

Không chỉ bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội của mình tại "Anh trai say hi", JSOL chia sẻ kỹ hơn về quá trình làm việc: "Khi Hiếu làm xong phần âm nhạc, JSOL sẽ từ đó để tưởng tượng ra một concept phù hợp với âm nhạc nhất mà vẫn để các anh em trong team cảm thấy thoải mái, không bị gò bó hay phải lấn cấn điều gì khi trình diễn.

Áp lực ở đây luôn là làm thế nào để phần nghe và phần nhìn cân bằng, bổ trợ cho nhau. Concept sẽ phải chặt chẽ, có nội dung rõ ràng, có bố cục hợp lý để đẩy cảm xúc khán giả từ từ tăng lên, sau đó, có một điểm rơi để khiến mọi người phấn khích".

JSOL có phần bùng nổ

Trong hậu trường của "Anh trai say hi", JSOL tiết lộ các thành viên của nhóm mình hiếm khi tranh luận căng thẳng: "Nếu có đưa ý kiến thì thường chỉ là thắc mắc nhỏ, không biết làm thế này có hợp hơn không, cái này có thật sự ổn không. Các anh em đã làm việc với nhau khá ăn ý vì JSOL cũng là người hay quan sát xem mọi người thích gì, muốn gì để cân bằng và ngay cả Hiếu cũng vậy".

JSOL chia sẻ anh học được nhiều điều từ đội trưởng HIEUTHUHAI: "Hiếu nói ít làm nhiều và chỉ đùa khi cảm thấy thoải mái, có cùng năng lượng. Hiếu giỏi trong chuyên môn của Hiếu và cậu ấy tự tin vào khả năng của mình. Dù vậy, Hiếu rất khiêm tốn và có sự quan sát tốt để đưa ra đánh giá tổng thể, phân tích sau đó mới quyết định phương án nào là tốt nhất cho cả đội".

JSOL

Theo đuổi dòng nhạc R&B trẻ trung, hiện đại, JSOL có cả thế mạnh về vũ đạo, khả năng trình diễn. Nhờ ca khúc Love Sand ở vòng Live Stage 2 của "Anh trai say hi", JSOL như "cá gặp nước" khi có được cơ hội tỏa sáng trên sân khấu về cả giọng hát, vũ đạo trong dòng nhạc thế mạnh, đúng với định hướng âm nhạc của mình.

Nói về chương trình "Anh trai say hi", JSOL cho biết đây là một thử thách lớn mà anh muốn trải nghiệm trong đời: "JSOL muốn có cảm giác được làm thành viên của một nhóm nhạc và học cách làm việc nhóm. JSOL hiện tại là phiên bản hoàn thiện nhất để tham gia một chương trình như "Anh trai say hi" và cống hiến hết mình cho khán giả. JSOL cũng muốn được khán giả, đồng đội và mọi người xung quanh thấy, hiểu, cảm nhận và công nhận mình".