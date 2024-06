Tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai" - bất ngờ và cuốn hút

Nhiều bất ngờ thú vị ngay từ tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai" lên sóng

Sau bao ngày chờ đợi, tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" (gọi tắt là "Anh tài") đã chính thức lên sóng. Khán giả bật cười với màn hội ngộ "nhiều trò" của 33 "Anh tài", đong đầy cung bậc cảm xúc. Lần đầu tiên, 33 "Anh tài" hội ngộ đông đủ và lập những lời thề đặc biệt khi chính thức bước vào cuộc đua âm nhạc gay cấn của chương trình.

Nếu BB Trần khiến khán giả cười nức nẻ với lời hứa "không chơi dơ" nữa thì Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch cam kết không bao giờ tăng cân. 33 "Anh tài" sẽ được Ban tổ chức phân chia thành 8 nhóm nhạc dựa trên các tiêu chí sự đồng điệu về dòng nhạc đang theo đuổi, hình ảnh hoặc câu chuyện.

Số lượng thành viên mỗi nhóm không cố định, các thành viên sẽ lần lượt trình diễn tiết mục solo và cuối cùng cùng nhau thể hiện tiết mục nhóm. 33 "Anh tài" trong 8 nhóm nhạc có 48 giờ để cùng nhau tập luyện tiết mục solo và tiết mục nhóm cho 1 màn trình diễn.

Ở tập 1, khán giả được thưởng thức 3 màn trình diễn của nhóm "Anh tài huyền thoại", "Anh tài sục sôi" và "Nam thần rực lửa". 3 màn trình diễn với 3 màu sắc khác nhau chinh phục cảm xúc của khán giả mọi lứa tuổi.

Các tiết mục để lại ấn tượng thú vị với khán giả, đặc biệt với những giọng ca lần đầu ca hát nghiêm túc như NSƯT tự Long (ngân vang khúc hát "Tình đất"), danh thủ Hồng Sơn với ca khúc "Niềm tin chiến thắng"khiến khán giả "sởn da gà" vì tự hào.

MC Thành Trung

Sự trở lại của các ngôi sao một thời như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng... thực sự tạo dấu ấn. Đó là những giọng ca được yêu mến một thời đỉnh cao, là thanh xuân của nhiều khán giả.

Màn tái xuất của các anh tài không chỉ mang đến một show giải trí thú vị mà còn là sự khơi gợi một miền ký ức đầy hoài niệm.

Bằng Kiều

Tập 2 của chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20 giờ trên VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube YeaH1 Show ngày 6-7.

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" - cuộc đua âm nhạc rực lửa, trí và tài - là chương trình truyền hình thực tế truyền cảm hứng tập trung những ngôi sao nam hàng đầu Việt Nam ở đa lĩnh vực cùng nhau kết hợp, dùng âm nhạc để kể chuyện và tạo nên những màn trình diễn bùng nổ theo hình thức nhóm nhạc. Chương trình này được Việt hóa từ "Call me by fire" do MangoTV sở hữu.

33 "Anh tài" tham gia chương trình gồm Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, Hồng Sơn và SOOBIN.