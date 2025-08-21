Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn vì nổ bình ắc quy

Theo đó, chiều 20-8, trong lúc sạc bình ắc quy trên tàu cá, ông Nguyễn Thường (sinh năm 1981, tỉnh Quảng Ngãi) là ngư dân trên tàu cá QNg 94695 TS đã bị thương do bình ắc quy bất ngờ phát nổ, gây bỏng mắt nặng.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 21-8, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng đau rát dữ dội, mắt đỏ, chảy nhiều nước mắt, khó nhìn. Các y, bác sĩ tại bệnh xá nhanh chóng thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương giác mạc, kết mạc hai mắt do nổ bình ắc quy, có nguy cơ suy giảm thị lực. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành rửa mắt, dùng thuốc kháng sinh, chống viêm, giảm đau và theo dõi sát sao.

Các y, bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân.

Việc cấp cứu kịp thời của Bệnh xá đảo Trường Sa không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng ngư dân mà còn khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng quân y nơi tuyến đầu, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân hoạt động trên biển.