Giáo dục

Bộ GD-ĐT "chốt" kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học hoàn thành viêc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường vào ngày 15-2-2026

Bộ GD-ĐT ngày 4-11 cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2026.

Bộ GD-ĐT "chốt" kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ 2026 - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường vào ngày 15-2-2026

Theo kế hoạch mới công bố, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15-2-2026.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2-7-2026 đến 17 giờ ngày 14-7-2026. Không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7-2026.

Việc xét tuyển và xử lý nguyện vọng sẽ tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch chung trên hệ thống chung của bộ.

Các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vẫn tiếp tục được áp dụng trong năm 2026, tuy nhiên đối với xét tuyển học bạ THPT, hiện Bộ vẫn chưa có quyết định tiếp tục hay bỏ.

Năm 2026, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện nội dung thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học, trước thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi.

Bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, bài thi phục vụ tuyển sinh về nguyên tắc, tiêu chí, nội dung, chuyên môn, đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đại học.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi.

Ngày 8-7-2026, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, pháp luật.

Theo yêu cầu của Bộ GĐ-ĐT, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đảm bảo thống nhất với kế hoạch này, xây dựng thông tin tuyển sinh đầy đủ công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026.

Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác tuyển sinh theo quy định; chỉ đạo tổ chức kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ.

Các cơ sở đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo để cụ thể hóa những quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh (với các điểm chính làm căn cứ để học sinh có phương án học và ôn thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026). Tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch này, thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Tin liên quan

Vì sao nhiều trường vẫn chưa có thông tin tuyển sinh ĐH 2026?

Vì sao nhiều trường vẫn chưa có thông tin tuyển sinh ĐH 2026?

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đề nghị các trường phải công bố tuyển sinh ĐH 2026 trong tháng 10 này nhưng hầu hết các trường chưa thực hiện vì còn chờ quy chế tuyển sinh.

tuyển sinh đại học tuyển sinh tuyển sinh 2026
