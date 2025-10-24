HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khẩn cấp làm mới truyền thông tuyển sinh

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi số là chiến lược trọng yếu để nâng cao hiệu quả truyền thông tuyển sinh ĐH.

Ngày 24-10, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số trong truyền thông và tuyển sinh với sự tham dự của nhiều chuyên gia tuyển sinh, hướng nghiệp và đại diện các trường ĐH. Nhiều ý kiến cho rằng việc ứng dụng công nghệ và xây dựng chiến lược truyền thông linh hoạt đang trở thành yếu tố then chốt giúp các trường nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chính sách tuyển sinh thay đổi mạnh mẽ.

Chuyển đổi số trong truyền thông tuyển sinh: Yêu cầu cấp bách - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy

Yêu cầu mới cho truyền thông tuyển sinh

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông-Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết công tác tuyển sinh vốn ổn định nhiều năm qua nhưng năm 2025 là bước ngoặt khi Bộ GD-ĐT thay đổi chính sách. Điều này tác động trực tiếp đến quy trình tuyển sinh và cách các trường tiếp cận, tương tác với thí sinh.

Kết quả khảo sát 1.543 sinh viên của trường cho thấy 54% biết đến trường thông qua fanpage, chứng tỏ truyền thông số giữ vai trò ngày càng lớn. Tuy nhiên, các trường hiện đang đối diện 4 thách thức lớn: Cạnh tranh quyết liệt giữa các trường; Đòi hỏi đầu tư dài hạn và bài bản; Kênh truyền thông đa dạng nhưng phân tán; Phụ thuộc mạnh vào hành vi số của thí sinh.

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy đề xuất chiến lược truyền thông đột phá cho năm 2026 xoay quanh ba trọng tâm: Phân tích và lên kế hoạch sớm – tăng cường hiện diện, tương tác – tối ưu hóa chuyển đổi.

Ở góc độ chuyên gia, TS Lê Thị Thanh Mai, nguyên Trưởng Ban Công tác sinh viên (ĐHQG TP HCM), cảnh báo việc học sinh tìm kiếm thông tin qua AI ngày càng phổ biến nhưng thông tin từ AI không phải lúc nào cũng chính xác. Theo bà, truyền thông tuyển sinh hiệu quả cần dựa trên ba trụ cột: Đội ngũ tư vấn tuyển sinh, chuyên gia hướng nghiệp; Ứng dụng công nghệ số và AI; Chiến lược truyền thông tiếp cận đúng đối tượng.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra hạn chế chung: Lực lượng tư vấn tuyển sinh hiện thiếu đào tạo chuyên môn sâu, dẫn đến thông tin chưa toàn diện và dễ gây hiểu nhầm.

Chuyển đổi số là chiến lược

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, nhấn mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh và truyền thông không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một công cụ chiến lược đối với các trường ĐH trong bối cảnh hiện nay. Đây là một hành trình sâu rộng, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ tư duy lãnh đạo, tái cấu trúc quy trình, đầu tư vào công nghệ nền tảng đến việc phát triển năng lực con người và xây dựng một văn hóa tổ chức sẵn sàng cho đổi mới.

Chuyển đổi số trong truyền thông tuyển sinh: Yêu cầu cấp bách - Ảnh 3.

TS Nguyễn Đức Nghĩa chia sẻ về chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh và truyền thông tuyển sinh.

Chuyển đổi số thành công không chỉ đơn thuần là số hóa các quy trình thủ công hiện có. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện:

Trong công tác tuyển sinh, chuyển đổi số có nghĩa là xây dựng một quy trình liền mạch, tự động hóa và thông minh, từ khâu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xét tuyển tự động đến nhập học online, mang lại trải nghiệm thuận tiện, minh bạch cho thí sinh và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động cho nhà trường.

Chuyển đổi số trong truyền thông tuyển sinh: Yêu cầu cấp bách - Ảnh 4.

Các khách mời tại chương trình

Trong truyền thông tuyển sinh, đó là cuộc cách mạng từ phương thức truyền thông đại chúng một chiều sang đối thoại cá nhân hóa ở quy mô lớn, sử dụng dữ liệu và công nghệ Marketing Automation để thấu hiểu và dẫn dắt từng thí sinh trong suốt hành trình ra quyết định của họ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, các trường ĐH cần một lộ trình triển khai bài bản, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: Công nghệ - Con người - Quy trình.

Theo ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông-Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), trong bối cảnh giáo dục ĐH Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, cạnh tranh và hội nhập quốc tế, công tác tuyển sinh đã trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo.

Sự bùng nổ của truyền thông số khiến các trường dễ đối mặt khủng hoảng truyền thông, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tuyển sinh. Khi sự quan tâm của xã hội tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH. Trong thời gian ngắn, thông tin sai lệch có thể lan tỏa rộng, tạo hiệu ứng đám đông.

Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường, khủng hoảng còn gây áp lực lên đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên hiện tại, thậm chí ảnh hưởng đến các đối tác quốc tế đang có hợp tác với nhà trường.

"Khủng hoảng truyền thông trong tuyển sinh là không thể tránh khỏi trong bối cảnh môi trường số phát triển mạnh mẽ. Vấn đề không phải là tránh khủng hoảng mà là chủ động quản trị và xử lý hiệu quả, biến rủi ro thành cơ hội khẳng định giá trị thương hiệu của nhà trường" - ThS Ngọc chia sẻ.

chuyển đổi số truyền thông số chiến lược truyền thông ĐH Ngân hàng TP HCM truyền thông tuyển sinh
