Giáo dục

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ giải nhất nghiên cứu khoa học quốc gia bị tố đạo văn

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT khẳng định trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD-ĐT và Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 30-3 cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025–2026.

Dự án đoạt giải nhất cuộc thi bị nghi ngờ đạo văn

Theo Bộ GD-ĐT, đây là cuộc thi có tính chất mở; do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

"Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD-ĐT và Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cùng các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc"- đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin dự án vừa được trao giải nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 bị tố đạo văn.

Dự án "Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" của hai học sinh Ninh Bình bị cho là quá sức đối với học sinh lớp 12.

Một số ý kiến trên diễn đàn cho rằng để thực hiện dự án này, hai học sinh phải sử dụng hàng chục kỹ thuật phân tích và đánh giá phức tạp, vượt xa kiến thức và năng lực hiểu biết của các em. Nội dung nghiên cứu trong dự án tương đương với một phần luận án tiến sĩ và sâu hơn một luận văn thạc sĩ.

Tất cả trang thiết bị thí nghiệm đều không sẵn có ở tuyệt đại đa số phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường đại học không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới, lại càng không thể có ở các trường phổ thông nói chung và Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình nói riêng.

Theo Quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, thời gian nghiên cứu của các dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục và trong khoảng từ tháng 1 năm liền kề trước năm tổ chức Cuộc thi đến trước ngày khai mạc Cuộc thi 30 ngày. Các em khó có để thực hiện dự án trong khoảng thời gian nghiên cứu theo quy định là 12 tháng.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 diễn ra trong 3 ngày 20-3 đến 22-3, tại Hà Nội. Chung cuộc, Ban tổ chức quyết định 145 dự án đoạt giải chính thức, gồm 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Tư.

(NLĐO)- 215 dự án của học sinh THPT và 27 dự án của học sinh THCS tranh tài tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

