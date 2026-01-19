Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, TPHCM bội thu giải thưởng

Theo Bộ GD-ĐT, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3-2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn toán từ 26,00 điểm trở lên; môn vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn sinh học từ 25,00 điểm trở lên; môn tin học từ 24,790 điểm trở lên.

Lễ ra quân kỳ thi học sinh giỏi vừa qua ở TPHCM

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12 với hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm trước.

Thí sinh dự thi ở 13 môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật.

Thí sinh tra cứu đề thi, đáp án và kết quả thi TẠI ĐÂY

Kết quả thi học sinh giỏi của học sinh TPHCM,

Sau sáp nhập, năm học 2025-2026, đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của TPHCM có 567 em, dự thi 12 môn học. Trong đó, có 478 học sinh thuộc các trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT, số còn lại là học sinh thuộc Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM.

Theo kết quả công bố, các trường trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM đạt 288 giải, Trường Phổ thông Năng khiếu-ĐHQG TPHCM đạt 73 giải.



