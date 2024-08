Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ ông Vương Tấn Việt "chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa"

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết Bộ giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý chất lượng tổng hợp thông tin và tham mưu cho lãnh đạo Bộ GD-ĐT việc xử lý các thông tin liên quan đến việc ông Vương Tấn Việt (thượng tọa Thích Chân Quang) không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6-6-1989.

Thượng tọa Thích Chân Quang

Tuy nhiên, do sự việc xuất phát từ văn bằng tiến sĩ do Trường ĐH Luật Hà Nội cấp cho ông Vương Tấn Việt nên các thông tin chủ yếu sẽ do Vụ Giáo dục Đại học là đầu mối tập hợp.

Hiện tại, Cục Quản lý chất lượng đang trong quá trình tiếp nhận thông tin. Sau đó sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Sở GD-ĐT TP HCM vừa có văn bản báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa cùa ông Vương Tấn Việt.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, ngày 30-7, sở này có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xác minh quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt.

Qua buổi làm việc, Sở GD-ĐT đã phối hợp đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc THPT và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6-6-1989.

Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở GD-ĐT TP HCM xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, như sau:

Không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD-ĐT TP HCM.

Không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6-6-1989 của Sở GD-ĐT TP HCM.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn hỏa tốc số do Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy ký, gửi Trường ĐH Luật Hà Nội yêu cầu báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt.

Công văn của Bộ GD-ĐT nêu rõ hiện có nhiều thông tin trái chiều về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ đối với ông Vương Tấn Việt tại Trường ĐH Luật Hà Nội. Để có thông tin đầy đủ, Bộ GD-ĐT đề nghị Trường ĐH Luật Hà Nội khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ (bao gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án…) và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt.