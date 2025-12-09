HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bộ GD-ĐT: Sửa đổi, bổ sung quy định dạy thêm, học thêm để loại bỏ bệnh thành tích

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo Bộ GD-ĐT, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm góp phần hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi một số Sở GD-ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Theo Bộ GD-ĐT, những nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 29 nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm.

Lý giải của Bộ GD-ĐT cho biết theo Thông tư 29 có ba đối tượng được phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền học của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học gồm: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kỳ ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Với thời lượng quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh, sửa đổi quy định quy định trên theo hướng: Cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng nhà trường.

Theo Bộ GD-ĐT, sửa đổi, bổ sung quy định dạy thêm, học thêm ở Thông tư 29 giúp học sinh loại bỏ khuynh hướng coi trọng một số môn học, hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục

Cụ thể, hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tiễn của nhà trường (về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, thời gian tổ chức dạy học buổi 2 theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, ngân sách được cấp...) để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh của nhà trường để đề xuất Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét quyết định vì lợi ích của học sinh. Việc sửa đổi, bổ sung này vẫn đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của Thông tư số 29 về quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường là không thu tiền của học sinh, không làm tăng thêm áp lực học tập, không hạn chế quyền được học tập của học sinh; tăng cường nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, dành thời gian, không gian cho học sinh được trải nghiệm, thực hành, rèn luyện thông qua các hoạt động giáo dục theo nhu cầu cá nhân để phát triển toàn diện.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, những quy định dự kiến bổ sung, sửa đổi nhằm quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở khi công khai thông tin đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường để tăng hiệu quả sự giám sát kịp thời của xã hội.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo thường xuyên. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng.

(NLĐO)- Ngoài công khai mức thu, thời khóa biểu, trung tâm dạy thêm còn phải công khai danh sách người học thêm

Đặc biệt, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã (chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện trước đây cho UBND cấp xã) và cấp tỉnh để phù hợp với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Bộ GD-ĐT, việc sửa đổi, bổ sung thông tư vì vì lợi ích của học sinh, phù hợp với Luật Nhà giáo số 73/2025 khi nghiêm cấm giáo viên "Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức", giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 về các hành vi nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 cũng góp phần bảo đảm lợi ích hợp pháp và công bằng giữa các giáo viên giảng dạy các bộ môn khác nhau trong nhà trường; giúp học sinh loại bỏ khuynh hướng coi trọng một số môn học, hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục.

