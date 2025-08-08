HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Cấp thiết chỉnh sửa sách giáo khoa

YẾN ANH - ĐẶNG TRINH

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh nhiều nội dung trong sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa gửi Công văn 4480/2025 đến các sở GD-ĐT về việc góp ý chỉnh sửa chương trình một số môn học. Theo Bộ GD-ĐT, việc nhiều tỉnh, thành thay đổi địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình các môn học: lịch sử và địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; địa lý lớp 12; lịch sử lớp 10 và giáo dục công dân lớp 10. Do đó, cần phải chỉnh sửa chương trình các môn học này.

Chỉnh sửa nội dung nhiều môn học

Các nội dung dự kiến chỉnh sửa với môn giáo dục công dân gồm: Sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cấp thiết chỉnh sửa sách giáo khoa - Ảnh 1.

Sách giáo khoa một số môn học sẽ được chỉnh sửa để phù hợp với tình hình thực tế Ảnh: TẤN THẠNH

Với môn lịch sử, cần sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Với phân môn địa lý trong môn lịch sử và địa lý, cần sửa đổi, bổ sung chương trình các lớp 4, 5, 8, 9 và môn địa lý lớp 12.

Việc chỉnh sửa, bổ sung chủ yếu là về các vùng kinh tế - xã hội như: ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố; quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế, tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính, bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết bộ đã tổ chức rà soát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục, yêu cầu cần đạt của mỗi nội dung và chủ đề. Bên cạnh đó, rà soát nội dung các bộ sách giáo khoa (SGK) các môn học; hoạt động giáo dục của các cấp học - đối chiếu với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đưa ra các nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

"Hội đồng chuyên gia các môn học đã đưa ra các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các nội dung sửa đổi chương trình một số môn học, hoạt động giáo dục trong thời gian sớm nhất" - ông Sơn Nguyễn Kim khẳng định.

Chủ động rà soát

Trong khi chờ chỉnh sửa SGK, ông Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định - TP HCM), cho hay dịp hè này, giáo viên Tổ Khoa học xã hội (gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) đã chủ động tổ chức họp, rà soát những nội dung, bài học trong SGK sẽ thay đổi sau khi sáp nhập tỉnh, thành. Từng giáo viên góp ý cụ thể, chi tiết, sau đó in ấn lại thành tài liệu cá nhân, có sự thẩm định của tổ chuyên môn và thông qua ban giám hiệu nhà trường để lưu hành nội bộ.

"Hiện nay băn khoăn của nhà trường là ở môn giáo dục địa phương. Đến nay, các trường vẫn giảng dạy những nội dung gắn liền với TP HCM trước khi sáp nhập. Sau khi TP HCM hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi vẫn chưa biết nội dung môn học này sẽ chỉnh sửa ra sao" - ông Khánh băn khoăn.

Theo nhiều giáo viên tại TP HCM, trong các môn học phải chỉnh sửa, bổ sung, môn địa lý chương trình lớp 12 phải thay đổi nhiều nhất. Việc này cần thực hiện kỹ càng do sẽ ảnh hưởng nhất định khi năm lớp 12 là năm cuối cấp, học sinh cần ôn tập, thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH.

Nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung nằm ở nhiều bài học trong chương trình với các nội dung như: Những vùng kinh tế - xã hội, ranh giới vùng; tên và số lượng tỉnh, thành; diện tích, dân số các vùng; các loại bản đồ... Trong đó, nhiều giáo viên đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung sớm gồm: bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ phân bố dân cư Việt Nam, bản đồ nông nghiệp Việt Nam, tên và phạm vi các vùng nông nghiệp, bản đồ phân bố một số ngành công nghiệp Việt Nam, bản đồ mạng lưới giao thông Việt Nam, bản đồ du lịch Việt Nam... 

Hạn chế thay đổi nội dung

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, cho biết NXB đã yêu cầu các ban biên tập, đơn vị tổ chức bản thảo phối hợp với các tác giả tiến hành rà soát toàn diện nội dung SGK. Trên cơ sở đó, NXB đã lập danh mục các nội dung cần điều chỉnh và báo cáo Bộ GD-ĐT. "Nguyên tắc chỉnh sửa SGK là bám sát chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, hạn chế thấp nhất sự thay đổi nội dung để bảo đảm tính ổn định của SGK" - ông Tùng thông tin.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc chỉnh sửa chương trình môn học được thực hiện trên nguyên tắc hạn chế thay đổi nội dung SGK đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn để giáo viên và nhà trường chủ động thực hiện chương trình theo thẩm quyền, sao cho phù hợp thực tế.


    Thông báo