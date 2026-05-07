HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bỏ giấy phép xuất khẩu gạo: Gỡ rào cản hay tạo cạnh tranh lệch chuẩn?

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Đề xuất bãi bỏ giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo gây 2 luồng ý kiến trái chiều

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong số 58 ngành, nghề được đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh có lĩnh vực xuất khẩu gạo. 

TIN LIÊN QUAN

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu gạo gặp khó. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 3,3 triệu tấn gạo, đạt 1,57 tỉ USD, giảm 2,3% về lượng và giảm 11,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. 

Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 468,4 USD/tấn, tức khoảng 12.200 đồng/kg, giảm 9%.

Nông dân trồng lúa vẫn nghèo

Ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh, nhiều lần phản đối giấy phép xuất khẩu gạo vì cho rằng cơ chế này tạo rào cản, phát sinh “xin - cho” và làm giảm động lực sáng tạo của doanh nghiệp.

Theo ông, giấy phép xuất khẩu đang tạo lợi thế cho một số doanh nghiệp lớn, khiến cạnh tranh thiếu bình đẳng. Nếu được tự do xuất khẩu, thị trường sẽ sôi động hơn và người nông dân hưởng lợi nhiều hơn.

Ông dẫn chứng nông dân trồng cà phê, hồ tiêu – những ngành xuất khẩu tương đối tự do – có đời sống khá giả hơn nhiều so với nông dân trồng lúa ở ĐBSCL.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T, cho rằng khi nhiều doanh nghiệp được tham gia xuất khẩu, nhu cầu thu mua lúa tăng sẽ kéo giá lúa đi lên. Đặc biệt, các doanh nghiệp thương mại thường khai thác được những đơn hàng nhỏ nhưng giá trị cao.

Bỏ giấy phép xuất khẩu gạo: Gỡ rào cản hay tạo cạnh tranh lệch chuẩn? - Ảnh 1.

Giấy phép xuất khẩu gạo là rào cản hay hàng rào bảo vệ ngành gạo?

Ông Lê Quốc Việt, Giám đốc HTX Nông dân sáng tạo (IFC), cho biết HTX hiện bán gạo tại nông trại với giá 30.000 – 55.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với mức giá xuất khẩu bình quân.

Theo ông, càng nhiều doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thì nông dân càng có lợi vì giá bán cạnh tranh hơn. “Đơn vị nào làm ăn không uy tín sẽ tự bị đào thải. Việt Nam cũng không thiếu gạo vì các vùng luôn nối tiếp mùa thu hoạch” – ông nói.

Ông Phan Thành Bắc, Chủ tịch HĐQT HTX Sơn Hòa (An Giang), cho biết vụ Đông Xuân vừa qua, giá lúa xuống thấp khiến nhiều hộ thuê đất gần như hòa vốn; hộ có đất chỉ lãi khoảng 11-14 triệu đồng/ha sau 3 tháng canh tác.

Ông ủng hộ bỏ giấy phép xuất khẩu vì sẽ giảm thủ tục, giảm chi phí và giúp nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường hơn, qua đó tăng cơ hội tiêu thụ lúa cho nông dân.

VFA lo cạnh tranh lệch chuẩn

Tuy nhiên, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) không đồng tình với đề xuất này.

Theo VFA, xuất khẩu gạo không phải là hoạt động thương mại thông thường mà là ngành hàng đặc thù, gắn trực tiếp với an ninh lương thực quốc gia, sinh kế của hàng triệu nông dân, ổn định kinh tế - xã hội và uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong xuất khẩu gạo có thể tạo ra sự bất bình đẳng nghiêm trọng giữa các doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã đầu tư lớn vào hệ thống kho chứa, nhà máy xay xát, sấy, chế biến, kiểm soát chất lượng, tài chính và logistics. 

Nếu bỏ điều kiện kinh doanh, các doanh nghiệp thương mại thuần túy, không có nền tảng vật chất và hệ thống kiểm soát chất lượng, vẫn có thể tham gia ký hợp đồng xuất khẩu, tạo ra cạnh tranh lệch chuẩn, chất lượng không bảo đảm và gia tăng nguy cơ ký hợp đồng vượt năng lực cung ứng, đầu cơ khi giá tăng và không thực hiện hợp đồng khi thị trường biến động bất lợi.

Bỏ giấy phép xuất khẩu gạo: Gỡ rào cản hay tạo cạnh tranh lệch chuẩn? - Ảnh 2.

Gạo xuất khẩu đang có giá bình quân dưới 500 USD/tấn

VFA kiến nghị không nên bãi bỏ mà tiếp tục duy trì xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đây là lĩnh vực đặc thù cần có khung quản lý phù hợp để bảo đảm kiểm soát, điều tiết được thị trường. 

Đồng thời, cần sửa đổi các điều kiện kinh doanh theo hướng hiện đại, thực chất, tập trung vào các tiêu chí cốt lõi như: năng lực bảo đảm nguồn hàng thông qua hệ thống kho chứa, chế biến hoặc liên kết hợp pháp, năng lực tài chính đáp ứng hoạt động thu mua, dự trữ và thực hiện hợp đồng, hệ thống kiểm soát chất lượng và trách nhiệm đối với thị trường.

Hiệp hội cũng kiến nghị cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường chế tài đối với các hành vi vi phạm như gian lận chất lượng, phá giá, không thực hiện hợp đồng quốc tế, nhằm bảo vệ uy tín gạo Việt Nam. Bên cạnh đó, cần khuyến khích các mô hình liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, phát triển vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Tin liên quan

Dự báo giá lúa gạo sẽ sớm ổn định

Dự báo giá lúa gạo sẽ sớm ổn định

Ở thị trường trong nước, giá thu mua gạo nguyên liệu thành phẩm gạo 5% tấm đạt 14.104 đồng/kg, gạo 25% tấm đạt 13.104 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê gấp đôi gạo, vì sao chính sách hỗ trợ lại chưa tương xứng?

(NLĐO) - Xuất khẩu cà phê năm 2025 đạt gần 9 tỉ USD nhưng mức độ hỗ trợ lại chưa tương xứng

xuất khẩu gạo giấy phép xuất khẩu gạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA Phúc Sinh tự do hóa xuất khẩu gạo bỏ điều kiện kinh doanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo