Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Chiều 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026 để đánh giá về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác, cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây là Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa mới với yêu cầu đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2026, nhất là trong tháng 4 vừa qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 5 và thời gian tới.

Thủ tướng cho biết trên cơ sở các báo cáo đã gửi tới các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp, phiên họp sẽ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ cho ý kiến hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm bảo đảm hoạt động bài bản, chặt chẽ, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, các quy định của Đảng; thể chế hóa đầy đủ yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung phân tích sâu các vấn đề nổi lên, nhất là áp lực lạm phát, trong đó có lạm phát nhập khẩu, tác động của biến động giá xăng dầu, hàng hóa thế giới. Đồng thời, đánh giá hiệu quả điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, quản lý giá, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, Thủ tướng đề nghị phân tích kỹ tốc độ tăng trưởng, cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu, đặc biệt là tình hình nhập siêu và tác động đến cán cân thanh toán, cân đối ngoại tệ; đề xuất giải pháp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026. Ảnh: Nhật Bắc

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị thảo luận các vấn đề về thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, rà soát việc triển khai các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đối với đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.