Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G

Ngày 25-12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản ghi nhận kết quả triển khai hạ tầng mạng viễn thông di động 5G của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ. Ảnh: Trần Thọ

Theo đó, Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 19-2 đến ngày 10-12-2025, Viettel đã triển khai 20.758 trạm 5G trên toàn quốc. Đồng thời, Viettel đã hoàn thành phát sóng mới 2.011 trạm 5G Viettel Make in Vietnam, đáp ứng tiêu chuẩn ORAN, phù hợp với định hướng làm chủ công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW và Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong văn bản ban hành mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Viettel đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực mở rộng vùng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá rất cao kết quả triển khai nhanh, quy mô lớn của Viettel và đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số quốc gia.

Văn bản ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 88/2025 của Chính phủ, Viettel đã dồn lực triển khai và hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn gần 3 tuần so với kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2025, tổng số trạm 5G của Viettel sẽ đạt 30.000 trạm, phủ sóng 90% khu vực ngoài trời và 70% khu vực trong nhà, từ đô thị đến nông thôn, tiếp tục khẳng định vị thế mạng 5G lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh lợi thế về quy mô và vùng phủ, Viettel là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA hoàn chỉnh, cho phép đạt tốc độ lên tới 10 Gbps, độ trễ cực thấp, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng trọng yếu như an ninh quốc phòng, y tế từ xa và thành phố thông minh.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của hệ sinh thái thiết bị 5G do Viettel tự nghiên cứu, sản xuất, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông.