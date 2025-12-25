Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G

B.Trân

(NLĐO) - Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ghi nhận kết quả triển khai hạ tầng mạng viễn thông di động 5G của Viettel.

Ngày 25-12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản ghi nhận kết quả triển khai hạ tầng mạng viễn thông di động 5G của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

img

Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ. Ảnh: Trần Thọ

Theo đó, Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 19-2 đến ngày 10-12-2025, Viettel đã triển khai 20.758 trạm 5G trên toàn quốc. Đồng thời, Viettel đã hoàn thành phát sóng mới 2.011 trạm 5G Viettel Make in Vietnam, đáp ứng tiêu chuẩn ORAN, phù hợp với định hướng làm chủ công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW và Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong văn bản ban hành mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Viettel đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực mở rộng vùng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá rất cao kết quả triển khai nhanh, quy mô lớn của Viettel và đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số quốc gia.

img

Văn bản ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 88/2025 của Chính phủ, Viettel đã dồn lực triển khai và hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn gần 3 tuần so với kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2025, tổng số trạm 5G của Viettel sẽ đạt 30.000 trạm, phủ sóng 90% khu vực ngoài trời và 70% khu vực trong nhà, từ đô thị đến nông thôn, tiếp tục khẳng định vị thế mạng 5G lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh lợi thế về quy mô và vùng phủ, Viettel là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA hoàn chỉnh, cho phép đạt tốc độ lên tới 10 Gbps, độ trễ cực thấp, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng trọng yếu như an ninh quốc phòng, y tế từ xa và thành phố thông minh.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của hệ sinh thái thiết bị 5G do Viettel tự nghiên cứu, sản xuất, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông.

Tin liên quan

Hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa TPBank và Viettel

Hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa TPBank và Viettel

Hợp tác thỏa thuận giai đoạn 2025-2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của hai tổ chức có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và công nghệ

Thực hư Viettel mở bán trà sữa?

(NLĐO) - Tiệm trà sữa này sẽ mở cửa đến 26-10 và đây không phải là lần đầu Viettel truyền thông về việc mở tiệm trà sữa.

Viettel Telecom nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(NLĐO) - Viettel Telecom vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sau 25 năm hoạt động và doanh nghiệp này đã đạt doanh thu lũy kế vượt mốc 1 triệu tỉ đồng.

Bộ Khoa học và Công nghệ Viettel Nguyễn Mạnh Hùng mạng 5G Viettel Telecom mạng di động Viettel Công nghiệp Viễn thông Quân đội trạm 5G thiết bị di động 5G
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo