Kinh tế

Thực hư Viettel mở bán trà sữa?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tiệm trà sữa này sẽ mở cửa đến 26-10 và đây không phải là lần đầu Viettel truyền thông về việc mở tiệm trà sữa.

Những ngày qua, nhiều người đi ngang chợ Bến Thành (TP HCM) không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng loạt pano đỏ rực dựng trước cổng chợ với những câu slogan gây tò mò như “O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ kìa, Viettel Mở tiệm trà sữa”.

Hay “nhịp tim nhanh bất thường, hình như đang thiếu đường, cần một chút ngọt ngào từ tiệm trà sữa GIC”. Nhiều người thắc mắc Viettel sắp mở tiệm trà sữa trước chợ Bến Thành?

Thực tế, đây là chiến dịch marketing của công ty thành viên - Viettel Telecom nhằm quảng bá gói cước GIC – một sản phẩm mới hướng đến giới trẻ. Theo Viettel Telecom, tiệm trà sữa GIC sẽ mở cửa đến 26-10.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sim GIC kèm đăng ký gói cước khuyến mại hoặc chuyển đổi sang gói cước GIC kèm đăng ký gói cước khuyến mại ngay tại sự kiện  sẽ nhận được phiếu quà tặng để đổi quà.

Tùy theo gói cước, quà tặng sẽ là trà sữa, quà trong blindbox (mũ bucket, tất, dây thẻ), vé Yfest HCM 2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (có Sơn Tùng, Soobin, Dương Domic, Vũ Cát Tường...)

Viettel mở tiệm trà sữa hay chỉ là chiến dịch marketing? - Ảnh 1.

Tiệm trà sữa GIC của Viettel Telecom trước chợ Bến Thành

Đại diện Viettel Telecom cho hay gói GIC, sim GIC hay còn gọi là sim trà sữa và gói cước trà sữa. Khách hàng ngoài việc lựa chọn nhiều gói cước còn được tự lựa chọn thêm topping, hàng tháng có thêm voucher giảm giá, giống như đi lựa mua trà sữa.

"Trà sữa là món thân thuộc với lứa tuổi gen Z, gen Alpha - tệp khách hàng mục tiêu của GIC và cũng là cảm hứng ý tưởng ban đầu khi xây dựng gói cước GIC nên Viettel Telecom lựa chọn làm truyền thông cho chiến dịch ra mắt gói lần này" - người này chia sẻ.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 10 đến nay, đây không phải là lần đầu Viettel truyền thông về việc mở tiệm trà sữa.

Trong tháng 10 này, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) đã chính thức công bố khởi động TikTok Uni Tour.

Chương trình Unitour được tổ chức tại 12 trường đại học, có sự tham gia của DAKE MCN, Viettel 5G và các đơn vị đồng hành trong Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”.

Tại mỗi điểm trường, Viettel sẽ có một gian hàng quảng bá GIC. GIC Viettel là một hệ sinh thái dành riêng cho giới trẻ (độ tuổi từ 6 đến 22 tuổi) do Viettel Telecom cung cấp.

Viettel mở tiệm trà sữa hay chỉ là chiến dịch marketing? - Ảnh 3.

Booth GIC của Viettel trong chương trình Uni Tour Ảnh: Viettel Telecom

Viettel cho biết sinh viên sẽ vừa được trải nghiệm gói cước GIC vừa được thưởng thức trà sữa miễn phí, tham gia minigame và nhận quà từ Viettel.


Tin liên quan

Thuế TP HCM và Viettel "cầm tay chỉ việc" cho các hộ kinh doanh lớn tuổi xuất hóa đơn điện tử

Thuế TP HCM và Viettel "cầm tay chỉ việc" cho các hộ kinh doanh lớn tuổi xuất hóa đơn điện tử

(NLĐO) – Thuế TP HCM sẽ phối hợp với Viettel TP HCM tập huấn cho tiểu thương tại 128 chợ truyền thống, hướng tới triển khai hóa đơn điện tử.

Viettel sản xuất nhiều loại vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại

(NLĐO) - Viettel sản xuất nhiều vũ khí hiện đại như Tổ hợp tên lửa "Trường Sơn", Tổ hợp tên lửa phòng không S125-VT, UAV chiến đấu, tổ hợp trinh sát gây nhiễu.

Viettel Post nói gì khi nhiều người tiêu dùng tố "làm lộ lọt thông tin"?

(NLĐO)- Nhiều người phản ánh đơn hàng được giao bởi Viettel Post có thể bị lộ lọt thông tin nên đối tượng xấu có thể đọc đúng tên, sản phẩm

