HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Ngoại giao thông tin vụ một người Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TPHCM

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ công dân Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TP HCM.

Chiều 27-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về vụ việc một công dân Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TP HCM, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin chúng tôi nhận được, các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ việc. Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc".

Vụ công dân Hàn Quốc tử vong tại TPHCM: Bộ Ngọai giao thông tin chi tiết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường. Ảnh: Anh Vũ

Như Báo Người Lao Động đưa tin, Công an TP HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể giấu trong túi bạt.

Ngày 23-11, người dân đi mua sắm trong sảnh một toà nhà ở phường Thạnh Mỹ Tây thấy hai người đàn ông mang theo túi bạt màu xanh, vali rời khỏi toà nhà. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân gặng hỏi thì hai người này bỏ chạy. Khi mở túi bạt, công an phát hiện một thi thể người đàn ông đang phân huỷ.

Hãng tin Yonhap ngày 24-11 đưa tin người đàn ông được phát hiện tử vong trong một chiếc túi lớn tại khu dân cư ở TP HCM được xác định là công dân Hàn Quốc.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết có công dân Việt Nam hay không trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) làm nhiều người thương vong, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong nắm thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), hiện nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân.

Tin liên quan

Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM

Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM

(NLĐO) - Thấy dấu hiệu bất thường từ hai người đàn ông, người dân gặng hỏi thì hai người này bỏ đi.

Bộ Ngoại giao phát hiện thi thể người phát ngôn bộ Ngoại Giao Người Hàn Quốc thi thể trong túi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo