Thời sự

Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Thấy dấu hiệu bất thường từ hai người đàn ông, người dân gặng hỏi thì hai người này bỏ đi.

Ngày 23-11, Công an TPHCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể giấu trong túi bạt.

- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện vụ việc.

Hơn 13 giờ cùng ngày, người dân đi mua sắm trong sảnh một toà nhà ở phường Thạnh Mỹ Tây thấy hai người đàn ông mang theo túi bạt màu xanh, vali rời khỏi toà nhà. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân gặng hỏi.

Hai người sau đó bỏ lại túi bạt, vali rồi bỏ chạy. Vụ việc sau đó được báo đến lực lượng chức năng.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Công an TPHCM sau đó đến hiện trường. Khi mở túi bạt, công an phát hiện một thi thể người đàn ông đang phân huỷ.

Hiện cơ quan công an đang truy xét hai người đàn ông để làm rõ nguyên nhân.

Phát hiện 1 thi thể để trong túi bạt ở TPHCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường.

 

Tin liên quan

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

(NLĐO) - Đám cháy được xác định bùng lên từ xưởng chuyên sản xuất loa ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi

(NLĐO) – Trong lúc đi làm trở về nhà, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng không may bị nước lũ cuốn trôi, thi thể vừa được tìm thấy sau gần 1 ngày

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên bến đò

(NLĐO) - Thi thể một người đàn ông được phát hiện nổi trên bến đò nên người dân đã đưa vào chân cầu rồi báo công an làm rõ

