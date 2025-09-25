Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước nguy cơ nhiều sản phẩm hải sản bị cấm xuất sang Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước nguy cơ nhiều sản phẩm hải sản bị cấm xuất sang Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về vấn đề nhập khẩu hải sản.

Chiều 25-9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên nêu câu hỏi về việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển. Các loại hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1-1-2026; đồng thời, đề nghị Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng của Việt Nam trước quyết định này và các giải pháp của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ ngày 15-9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đề nghị Bộ Thương mại Mỹ và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Mỹ. Việc đề nghị phía Mỹ cân nhắc nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm ngàn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp của hai bên.

Tin liên quan

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ thông tin về thuế đối ứng, cảnh báo nguy cơ mới với thủy sản

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ thông tin về thuế đối ứng, cảnh báo nguy cơ mới với thủy sản

(NLĐO) - Hiện nay, mức thuế đối ứng mà Mỹ áp với hàng hóa của Việt Nam là 20% và mức thuế chuyển tải là 40%.

Bộ NN-MT: 3 kịch bản tác động của thuế đối ứng của Mỹ với xuất khẩu nông, lâm, thủy sản

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng 3 kịch bản về tác động của thuế đối ứng của Mỹ với xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Việt Nam dự kiến mua trên 2 tỉ USD nông, lâm, thủy sản từ Mỹ

(NLĐO) - Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ NN-MT Đỗ Đức Duy dẫn đầu sang Mỹ dự kiến sẽ ký kết các MoU mua trên 2 tỉ USD hàng nông, lâm, thủy sản của Mỹ.

Bộ Ngoại giao việt nam - mỹ Mỹ người phát ngôn bộ Ngoại Giao khai thác hải sản Bộ Thương mại Mỹ Đối tác chiến lược toàn diện xuất khẩu hải sản hải sản Việt Nam bị cấm xuất khẩu sang Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo