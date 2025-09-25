Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước nguy cơ nhiều sản phẩm hải sản bị cấm xuất sang Mỹ

Chiều 25-9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên nêu câu hỏi về việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển. Các loại hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1-1-2026; đồng thời, đề nghị Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng của Việt Nam trước quyết định này và các giải pháp của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ ngày 15-9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đề nghị Bộ Thương mại Mỹ và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Mỹ. Việc đề nghị phía Mỹ cân nhắc nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm ngàn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp của hai bên.