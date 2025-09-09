HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ thông tin về thuế đối ứng, cảnh báo nguy cơ mới với thủy sản

Lê Thúy

(NLĐO) - Hiện nay, mức thuế đối ứng mà Mỹ áp với hàng hóa của Việt Nam là 20% và mức thuế chuyển tải là 40%.

Sáng 9-9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 8 nhằm bàn giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ thông tin về thuế đối ứng, cảnh báo nguy cơ mới với thủy sản- Ảnh 1.

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ

Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, trong thời gian qua, với sự biến động chính sách của Mỹ về thuế quan, các doanh nghiệp đều tìm cách tăng tốc tận dụng cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu cũng như thu mua dự trữ hàng hóa.

Do vậy, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian vừa qua rất cao. Tuy nhiên, nhiều báo cáo đánh giá nhận định sau các kỳ nghỉ lễ tháng 11, Lễ Giáng sinh tháng 12 tới, tốc độ thu mua của các nhà phân phối Mỹ sẽ giảm.

Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ nêu ra một số thách thức về thuế quan, thuế đối ứng.

Hiện nay, mức thuế đối ứng mà Mỹ áp với hàng hóa của Việt Nam là 20% và mức thuế chuyển tải là 40%. Tuy vậy, ông Hưng thông tin Mỹ vẫn đang xem xét và chưa đưa ra khái niệm cũng như định nghĩa rõ ràng về cách thức xác định các mặt hàng chuyển tải cũng như các quy định, cách tính về quy tắc xuất xứ.

Cùng với đó, thách thức mà hàng hóa Việt Nam đối mặt là các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại về chống bán phá giá, chống trợ cấp. Tính đến tháng 9-2025, Mỹ đã điều tra 77 vụ việc. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2025, Mỹ đã điều tra 7 vụ việc, trung bình 1 tháng một vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại cũng đã khởi xướng điều tra theo mục 232 với một loạt các mặt hàng như xe tải, mặt hàng khoáng sản, máy bay dân dụng.

Nguy cơ một số sản phẩm hải sản Việt Nam bị cấm, hạn chế xuất khẩu

Bên cạnh đó, các rào cản kỹ thuật cũng được dựng lên ở thị trường Mỹ. Vừa qua, Cục Quản lý đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) cũng đã triển khai Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú Biển năm 2025 trên Công báo Liên bang, theo đó không công nhận tính tương đương, tương đồng của các biện pháp bảo tồn thú biển Việt Nam với 12 nghề cá; khai thác hải sản. Theo đó, sản phẩm hải sản từ các ngành có nguy cơ bị cấm xuất khẩu sang Mỹ hoặc là bị hạn chế xuất khẩu từ ngày 1-1-2026.

Trước thực tế trên, Trưởng Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ khuyến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét sớm trao đổi với Mỹ về kết luận của NOAA để làm rõ phạm vi ảnh hưởng của kết luận nêu trên đến cái ngành hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam để nghiên cứu các biện pháp ứng phó rà soát.

Việt Nam tiếp tục xem xét thúc đẩy trao đổi, đàm phán để ký kết thỏa thuận với Mỹ, tạo được tâm lý ổn định, cơ sở tăng tính dự báo cho thị trường, góp phần vững đà tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về thỏa thuận để cộng đồng doanh nghiệp nắm rõ, hiểu đúng các quy định.

Thông tin tin vui, ông Hưng chia sẻ qua tiếp xúc làm việc với các Nghị sĩ, giới chính trị của Mỹ trong Thượng viện và Hạ viện, hàng loạt hiệp hội ngành hàng, các cơ quan của Mỹ đều đánh giá cao Việt Nam với vai trò là một quốc gia thân thiện và có tính bổ trợ cho nền kinh tế của Mỹ.

thuế đối ứng của Mỹ Mỹ áp thuế với hàng Việt Nam thị trường Mỹ dự báo thị trường Mỹ hạn chế xuất khẩu cấm xuất khẩu hải sản sang Mỹ
