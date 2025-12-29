HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc EVN

Lê Thúy

(NLĐO) - Ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT, và ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc EVN.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và ông Nguyễn Đình Phước - Kế toán trưởng EVN.

2 Tân Phó Tổng giám đốc EVN và những thông tin đáng chú ý Về họ - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Lê Phú. Ảnh: EVN

Cụ thể, Quyết định số 333 ngày 11-12-2025 bổ nhiệm ông Phạm Lê Phú giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN (hiệu lực từ ngày 16-12-2025) và Quyết định số 299 ngày 27-11-2025 bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN (hiệu lực từ ngày 1-1-2026).

Như vậy, EVN đang có 5 Phó Tổng giám đốc, gồm các ông: Ngô Sơn Hải, Nguyễn Tài Anh, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Xuân Nam, Phạm Lê Phú.

Sáng ngày 29-12, EVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm 2025, Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

2 Tân Phó Tổng giám đốc EVN và những thông tin đáng chú ý Về họ - Ảnh 3.

Ông Đặng Hoàng An trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Phước. Ảnh: EVN

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 645.195 tỉ đồng, tăng 10,3% so với 2024, trong đó doanh thu công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỉ đồng, tăng 11,8%. Vốn chủ sở hữu ước đạt 245.000 tỉ đồng (bằng 121,7% so với năm 2024). Giá trị nộp ngân sách năm 2025 toàn tập đoàn ước đạt 26.351 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ EVN năm 2025 có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2023.

Về kiến nghị, EVN đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ ngành bổ sung các chi phí vận hành và bảo trì (O&M) vào phương án giá điện nhằm bảo đảm các nhà máy điện có khả năng thu hồi đủ chi phí để đáp ứng quy chuẩn mới; Sớm ban hành cơ chế giá điện đối với các nhà máy nhiệt điện thực hiện lộ trình đồng đốt chuyển đổi nhiên liệu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng lưu ý tới việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, báo cáo tài chính của EVN phải tốt lên, hết lỗ lũy kế.

Tin liên quan

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Báo cáo tài chính của EVN phải tốt lên, hết lỗ luỹ kế

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Báo cáo tài chính của EVN phải tốt lên, hết lỗ luỹ kế

(NLĐO) - Sáng ngày 29-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bán lẻ điện cạnh tranh: EVN lo giá tăng cao, một số đơn vị tư nhân hưởng lợi

(NLĐO) - Theo EVN, khi chuyển sang thị trường bán lẻ cạnh tranh, giá điện sẽ có xu hướng tăng cao, có thể mang lợi nhuận cao cho một số đơn vị tư nhân.

Tín dụng năm 2025 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm

(NLĐO)- Ước tính năm 2025 tăng trưởng tín dụng đạt mức rất cao - gần 19%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

EVN thua lỗ EVN nhân sự EVN EVN lãi kết quả kinh doanh EVN 2025
