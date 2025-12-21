Bổ nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM

Ngày 21-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Tại hội nghị, đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.



Theo đó, bổ nhiệm ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện trưởng Nghiên cứu phát triển TPHCM kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM kể từ ngày công bố quyết định.

Điều động ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM trong thời hạn 5 năm.

Ông Trương Minh Huy Vũ kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: NLĐO

Biệt phái ông Nguyễn Hữu Huân, Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TPHCM đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM trong thời hạn 5 năm.

Đối với Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.



Ông Đặng Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.