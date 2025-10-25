HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Nội vụ có tân Bộ trưởng

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Ông Đỗ Thanh Bình được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay cho người tiền nhiệm là bà Phạm Thị Thanh Trà.

Ngày 25-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Đỗ Thanh Bình - người trước đó giữ chức Thứ trưởng Thường trực của bộ này.

- Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Ông Đỗ Thanh Bình giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay cho người tiền nhiệm là bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà Phạm Thị Thanh Trà đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế. Ông Đỗ Thanh Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình:

- Từ tháng 9-1983 đến tháng 4-1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn-Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ).

- Từ tháng 5-1992 đến tháng 9-1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ).

- Từ tháng 10-1994 đến tháng 12-2001: Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ).

- Từ tháng 1-2002 đến tháng 10-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 11-2005 đến tháng 9-2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 10-2010 đến tháng 10-2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 11-2012 đến tháng 9-2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 7-2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 7-2018 đến tháng 6-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 10-2020 đến tháng 11-2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 11-2020 đến tháng 1-2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang (cũ)

- Từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang (cũ).

- Từ tháng 7-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Từ tháng 1-2025 đến tháng 9-2025: Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Từ tháng 9-2025 đến nay: Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

