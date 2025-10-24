HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành tại Lâm Đồng

Châu Tỉnh - Lê Giang

(NLĐO) - Hàng loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng được điều động, bổ nhiệm theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 24-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký các quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Bản, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Sương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Sương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Phương

Giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Trần Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều động và bổ nhiệm ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Tiếp nhận ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây số 1 tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tất cả các nhân sự này đều có thời gian giữ chức vụ trong vòng 5 năm, kể từ ngày 24-10-2025.

Tin liên quan

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng tốc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, nếu chậm sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, thay nhà thầu yếu

Tiến độ hơn 76 km đường ven biển nối TP HCM và Lâm Đồng

(NLĐO)- Các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT994 giữ vai trò then chốt trong việc hình thành trục giao thông ven biển kết nối TP HCM với tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê Huy Toàn được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

(NLĐO) - Sau sáp nhập, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng có hơn 600 hội viên.

