Thời sự Chính trị

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng từ 1-1-2026

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo phương án vừa được xây dựng, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1-1-2026.

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc hoàn thiện quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo là cần thiết, cấp bách, nhằm bảo đảm tính thống nhất với chủ trương của Đảng, phù hợp mô hình tổ chức mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Tổng cục, cấp huyện, thanh tra (thanh tra huyện, thanh tra Sở) do kết thúc hoạt động; sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục (Cục có 2 loại: loại 1 và loại 2); sửa đổi chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã cho tương xứng với quy mô, nhiệm vụ mới.

Cụ thể, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ, bãi bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Tổng cục.

Đối với Cục loại 2, dự thảo Nghị định giữ nguyên quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Đối với Cục loại 1, dự thảo Nghị định quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cao hơn 0,1 so với các chức danh tương ứng thuộc Cục loại 2, cụ thể: Cục trưởng: 1,1; Phó Cục trưởng: 0,9; Trưởng phòng: 0,7, Phó Trưởng phòng: 0,5.

Bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo của cơ quan khu vực, chi cục với nguyên tắc hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng bằng Trưởng cơ quan khu vực bằng Chi cục trưởng (hệ số là 0,7) do hiện nay một số cơ quan khu vực thuộc cục thuộc bộ cũng là chi cục (chi cục hải quan, chi cục dự trữ nhà nước…), đồng thời để thuận lợi cho việc điều động, luân chuyển cán bộ từ khu vực, chi cục lên các Ban tham mưu thuộc Cục.

Bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo thuộc chi cục theo quy định tại Nghị định số 303/2025/NĐ-CP, gồm phòng thuộc chi cục và đội thuộc chi cục: Cấp trưởng: 0,3, cấp phó: 0,2 (bằng cấp phòng của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục).

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1 - 1 - 2026 - Ảnh 1.

Hệ số phụ cấp theo phương án vừa được Bộ Nội vụ xây dựng

Dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã. Theo đó, căn cứ danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định thành 2 mức đối với từng chức danh: các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TPHCM và các xã, phường, đặc khu còn lại.

Đồng thời căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Kết luận số 206-KL/TW ngày 10-11-2025 về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, dự thảo Nghị định quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05 - 0,1 so với cấp huyện cũ.

Phương án này bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tránh việc hiểu "cấp xã là cấp huyện thu nhỏ", cụ thể như sau:

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1 - 1 - 2026 - Ảnh 2.

Hệ số phụ cấp theo phương án vừa được Bộ Nội vụ xây dựng

Ngoài ra, dự thảo nghị định đã bãi bỏ quy định về Thanh tra thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Cục, Cục hạng I, II, III, Cục thuộc Tổng cục; đồng thời, quy định lại phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 303/2025/NĐ-CP theo hướng tương đương chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ đề xuất Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2026 để phù hợp với Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị.

