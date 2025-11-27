Yêu cầu rà soát tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25-12

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Yêu cầu rà soát tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25-12

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương khảo sát tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động năm 2025, gửi báo cáo trước ngày 25-12-2025.

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 của doanh nghiệp. Báo cáo tổng hợp phải gửi về Bộ trước ngày 25-12-2025.

Theo Bộ Nội vụ, việc thu thập thông tin này nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời theo sát tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, qua đó kịp thời triển khai các giải pháp giữ ổn định quan hệ lao động, nhất là giai đoạn giáp Tết – thời điểm dễ phát sinh biến động.

Bộ đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; Liên đoàn Lao động và các cơ quan có liên quan trong việc theo dõi hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, đời sống của người lao động và tình hình quan hệ lao động trên địa bàn. Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau các kỳ nghỉ Tết. Khi phát sinh sự cố, cần xử lý nhanh, không để kéo dài hoặc lan rộng gây mất an ninh trật tự.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các Sở Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp và công đoàn phối hợp rà soát, sửa đổi hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng… nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời tạo sự ổn định trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Doanh nghiệp được đề nghị xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2025 theo Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 và thông báo công khai cho người lao động.

Mức thưởng cao nhất lên tới 1,8 tỉ đồng

Trong văn bản gửi các địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu phối hợp khảo sát đầy đủ tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 của doanh nghiệp. Báo cáo gửi về Bộ (Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25-12-2025.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nội vụ, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2025 đạt 1,46 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất lên tới 1,8 tỉ đồng, thuộc một quản lý cấp cao của doanh nghiệp FDI tại TP HCM.

Đối với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thưởng bình quân đạt 7,72 triệu đồng/người. Cá biệt, có doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử – công nghệ thông tin tại TP HCM thưởng đến 1,908 tỉ đồng cho vị trí quản lý cấp cao.

Bộ Luật Lao động 2019 quy định thưởng là khoản tiền, tài sản hoặc hình thức khác mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc. Dù không bắt buộc, nhưng thống kê nhiều năm cho thấy hầu hết doanh nghiệp vẫn duy trì thưởng Tết, trừ một số trường hợp quá khó khăn.

Tin liên quan

Báo cáo Bộ Chính trị chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức

Báo cáo Bộ Chính trị chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay đổi ra sao khi lương tối thiểu tăng?

(NLĐO) - Khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ ngày 1-1-2026 thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động cũng tăng theo.

Cục Tiền lương và BHXH nói gì về tiền lương căn cứ đóng BHXH theo quy định mới?

(NLĐO) - Các chế độ, phúc lợi ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc

Bộ Nội vụ lương thưởng tiền lương tết dương lịch thưởng Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo