Yêu cầu rà soát tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25-12

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 của doanh nghiệp. Báo cáo tổng hợp phải gửi về Bộ trước ngày 25-12-2025.

Theo Bộ Nội vụ, việc thu thập thông tin này nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời theo sát tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, qua đó kịp thời triển khai các giải pháp giữ ổn định quan hệ lao động, nhất là giai đoạn giáp Tết – thời điểm dễ phát sinh biến động.

Bộ đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; Liên đoàn Lao động và các cơ quan có liên quan trong việc theo dõi hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, đời sống của người lao động và tình hình quan hệ lao động trên địa bàn. Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau các kỳ nghỉ Tết. Khi phát sinh sự cố, cần xử lý nhanh, không để kéo dài hoặc lan rộng gây mất an ninh trật tự.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các Sở Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp và công đoàn phối hợp rà soát, sửa đổi hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng… nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời tạo sự ổn định trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Doanh nghiệp được đề nghị xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2025 theo Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 và thông báo công khai cho người lao động.

Mức thưởng cao nhất lên tới 1,8 tỉ đồng

Trong văn bản gửi các địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu phối hợp khảo sát đầy đủ tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 của doanh nghiệp. Báo cáo gửi về Bộ (Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25-12-2025.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nội vụ, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2025 đạt 1,46 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất lên tới 1,8 tỉ đồng, thuộc một quản lý cấp cao của doanh nghiệp FDI tại TP HCM.

Đối với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thưởng bình quân đạt 7,72 triệu đồng/người. Cá biệt, có doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử – công nghệ thông tin tại TP HCM thưởng đến 1,908 tỉ đồng cho vị trí quản lý cấp cao.

Bộ Luật Lao động 2019 quy định thưởng là khoản tiền, tài sản hoặc hình thức khác mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc. Dù không bắt buộc, nhưng thống kê nhiều năm cho thấy hầu hết doanh nghiệp vẫn duy trì thưởng Tết, trừ một số trường hợp quá khó khăn.