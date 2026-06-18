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Thời sự

Bộ Nội vụ thông tin về đề xuất Thủ tướng quyết định tất cả ngày nghỉ lễ trong năm

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất giao Thủ tướng Chính phủ quyết định toàn bộ lịch nghỉ lễ trong năm.

Thông tin tại họp báo chiều 18-6, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết nội dung trên được đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bộ Nội vụ thông tin về đề xuất Thủ tướng quyết định tất cả ngày nghỉ lễ trong năm - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ vừa có thông tin về đề xuất Thủ tướng quyết định tất cả ngày nghỉ lễ trong năm

Theo bà Hạnh, quy định hiện hành chỉ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể lịch nghỉ đối với Tết Âm lịch và Quốc khánh hằng năm. Đối với các dịp lễ còn lại như Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, số ngày nghỉ được thực hiện cố định theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều năm các ngày nghỉ lễ rơi vào cuối tuần hoặc nằm xen kẽ giữa các ngày làm việc, phát sinh nhu cầu hoán đổi ngày làm việc để tạo thành kỳ nghỉ liên tục cho người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, mỗi khi cần điều chỉnh lịch nghỉ, cơ quan chức năng phải lấy ý kiến nhiều bộ, ngành trước khi tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Quá trình này đôi khi diễn ra sát thời điểm nghỉ lễ, khiến người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị khó chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất hoặc đi lại.

"Nếu thực hiện sát thời điểm nghỉ lễ sẽ khiến cơ quan, doanh nghiệp và người dân khó chủ động sắp xếp kế hoạch. Khi được giao thẩm quyền quyết định toàn bộ lịch nghỉ lễ, Thủ tướng có thể xem xét phương án nghỉ ngay từ đầu năm, còn Bộ Nội vụ sẽ chủ động tham mưu và thông báo sớm"- bà Hạnh cho biết.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết. Cụ thể, Điều 112 quy định các dịp nghỉ lễ, tết gồm: Tết Dương lịch 1 ngày; Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) 1 ngày; Ngày Chiến thắng 30-4 là 1 ngày; Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là 1 ngày; Quốc khánh 2-9 là 2 ngày.

Trước đó tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bộ Nội vụ cho rằng việc hoàn thiện cơ chế quyết định lịch nghỉ lễ sẽ tạo điều kiện để các kỳ nghỉ được bố trí hợp lý hơn, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của người lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp, cơ quan và người dân chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, học tập và du lịch ngay từ đầu năm.

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