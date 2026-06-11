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Thời sự

Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ, Bộ Nội vụ công bố ngày nghỉ lễ, tết trước 31-12

Minh Phong

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Lao động, luật Lưu trữ, luật Bình đẳng giới và luật Hoạt động chữ thập đỏ, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 112 bộ luật Lao động về nghỉ lễ, tết.

Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, Bộ Nội vụ công bố ngày nghỉ trước 31-12 - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung vào khoản 3 điều 112 về nghỉ lễ, tết ngày Văn hóa Việt Nam (24-11 dương lịch), người lao động được nghỉ 1 ngày.

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Với đề xuất này, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết từ 11 ngày lên 12 ngày.

Dự thảo cũng quy định hàng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể lịch nghỉ lễ, tết. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ chính thức trước ngày 31-12 của năm liền kề trước đó.

Dự thảo đã phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện để áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Tờ trình của Bộ Nội vụ nêu rõ, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24-11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam".

Tại kỳ họp thứ nhất vào tháng 4-2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định đây là ngày nghỉ hưởng nguyên lương sẽ góp phần nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của người dân, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, đồng thời lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Theo quy định tại bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 11 ngày ngày lễ, tết hằng năm, gồm: tết dương lịch (1 ngày), tết âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30-4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1 ngày), Quốc khánh 2-9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10-3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ là Ngày văn hóa Việt Nam, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

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