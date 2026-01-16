HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, sinh năm 1978, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiều 16-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và tập thể lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhiệt liệt chúc mừng ông Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm Thứ trưởng, đồng thời khẳng định đây cũng là niềm vui chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi có thêm một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Ông Đặng Ngọc Điệp là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Khi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Trong suốt quá trình công tác, ông Đặng Ngọc Điệp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu; có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với ông Đặng Ngọc Điệp.

Bộ trưởng đề nghị trên cương vị mới, ông nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, chủ động, tích cực trong công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp, ủng hộ, hỗ trợ ông Đặng Ngọc Điệp trong quá trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Bộ trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Ông khẳng định sẽ dốc hết tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm để triển khai tầm nhìn phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững; xây dựng nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Đặng Ngọc Điệp sinh năm 1978, quê quán: TP Hà Nội, trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị: Cao cấp.


Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục sáp nhập, tinh gọn bộ máy

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện xây dựng Bộ máy tinh gọn, theo hướng rà soát và tiếp tục sáp nhập các đơn vị trực thuộc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Môi trường

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tăng Thế Cường giữ chức Cục trưởng Cục Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ chứa thủy lợi, quy định thời gian tối thiểu thông báo xả lũ

(NLĐO) - Các hồ chứa thủy lợi phải dành dung tích hữu ích để cắt lũ cho hạ du, quy định rõ thời gian tối thiểu thông báo xả lũ

công tác cán bộ bộ Nông nghiệp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường ông Đặng Ngọc Điệp bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường
