Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện xây dựng Bộ máy tinh gọn, theo hướng rà soát và tiếp tục sáp nhập các đơn vị trực thuộc.

Chiều ngày 6-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáp nhập tinh gọn Bộ máy để tăng cường hiệu quả - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo thường kỳ chiều ngày 6-1

Theo ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, trong năm 2025, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã lập kỷ lục với mức giá trị kim ngạch cao nhất từ trước tới nay, tăng đến 70 lần so với trước thời kỳ đổi mới, tốc độ tăng bình quân 10 - 12%/năm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 70,09 tỉ USD, vượt xa dự báo trước đó.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản không chỉ đạt kỷ lục mới mà còn tạo thặng dư thương mại lớn.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, xuất siêu toàn ngành nông nghiệp đạt khoảng 20,72 tỉ USD, tăng 16,6% so với năm trước.

Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn và nhiều thách thức, khoảng 90% chỉ tiêu của ngành nông nghiệp và môi trường đã hoàn thành và vượt kế hoạch, khẳng định vai trò trụ đỡ của nông nghiệp đối với ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Trước bối cảnh và yêu cầu của thời kỳ mới, nhất là năm 2026, năm nền tảng để thực hiện mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỉ USD, đòi hỏi phải tiếp tục định hướng chiến lược mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản hiệu quả.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó hoàn thiện xây dựng Bộ máy tinh gọn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát các đơn vị, trong đó có các đơn vị trực thuộc Bộ gần với nhau sẽ tiếp hành sáp nhập như cục, vụ, viện. "Vừa rồi, 5 viện thủy sản nhập thành 1 viện, đảm bảo tính thống nhất; 2 viện chăn nuôi và thú y nhiều năm giờ chỉ còn 1 viện chăn nuôi và thú y" - ông Phùng Đức Tiến cho biết.

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiến hành tái cơ cấu, tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm và truy xuất để nông sản bước vào thị trường thế giới đảm bảo minh bạch, chất lượng.

Năm 2025, sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được điều chỉnh và tinh gọn giảm 25/55 đầu mối (giảm 45,45%), giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giảm 24,36%), giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị (giảm 20,9%), giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 37,5%).

Tin liên quan

Có trên 50% hộ dân đồng ý mới tiếp tục lập đề án sáp nhập tỉnh, xã

Có trên 50% hộ dân đồng ý mới tiếp tục lập đề án sáp nhập tỉnh, xã

(NLĐO)- Theo Nghị định 321, 50% trở lên hộ dân tán thành mới hoàn thiện đề án sáp nhập, đổi tên tỉnh, xã.

Đà Nẵng sau sáp nhập có 256 trụ sở dôi dư, cần siết quản lý

(NLĐO) – Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn quyết liệt xử lý 256 cơ sở nhà đất dôi dư để tránh thất thoát tài sản công, bảo đảm các đơn vị mới vận hành thông suốt.

Đà Nẵng chi trả hơn 3.000 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập

(NLĐO) – Đà Nẵng đã phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với 2.968 trường hợp, tương ứng chi trả hơn 3.000 tỉ đồng.

